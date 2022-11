République démocratique du Congo - Évaluation rapide - Suivi des urgences Dashboard #101 (20 - 31 octobre 2022)

Depuis le 20 octobre 2022, les affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les combattants présumés de l'ex-rébellion du M23 ont repris dans les villages de Rangira, Rwanguba, Kabindi et Matebe dans le groupement de Jomba, dans le village de Ntamugenga dans le groupement de Bweza, et Rubare, Kako et Kalengera dans le groupement de Kisigari, dans la chefferie de Bwisha, dans le territoire de Rutshuru. Ces affrontements se sont poursuivis et étendus simultanément à plusieurs villages du territoire de Rutshuru, atteignant le centre de Rutshuru et l'agglomération de Kiwanja ainsi que plusieurs localités au sud de Rutshuru sur la Route Nationale #2, jusqu'au groupement de Rugari dans la chefferie de Bwisha, située à environ 35 km de la ville de Goma, toujours dans le territoire de Rutshuru, provoquant d'importants mouvements de population et une crise humanitaire prolongée. Au total, 16 319 ménages, soit 90 894 personnes, ont été contraints de quitter des zones de haute tension pour des zones considérées comme relativement stables au sein des communautés d'accueil et des centres collectifs. La majorité des personnes déplacées se trouvent sur l'axe Nord Kiwanja - Kanyabayonga et dans ses environs. Un assez grand nombre d'entre elles sont allées en Ouganda via la frontière de Bunagana, au nord vers Lubero, d'autres à l'ouest vers Tongo et au sud vers le territoire de Nyiragongo avec quelques mouvements observés vers la ville de Goma.