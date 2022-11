République démocratique du Congo - Évaluation rapide de crise M23 - Province du Nord Kivu, Novembre 2022

Depuis novembre 2021, les attaques de l’ex-groupe rebelle M23 ont repris et se sont multipliées contre les forces armées congolaises (FARDC) dans l’Est de la RDC. Ces affrontements se sont encore intensifiés depuis mars 2022, à la faveur desquels le M23 s'est emparé en juin 2022 de la ville de Bunagana, située à la frontière avec l'Ouganda, ainsi que d'autres localités voisines dans les régions de Jomba, Bweza, Kisigari et Busanza, en territoire de Rutshuru. Fin octobre 2022, les anciens rebelles du M23 ont étendu leur emprise après plusieurs offensives, élargissant leur contrôle sur l'ensemble de la chefferie de Bwisha, y compris la capitale du territoire et la ville de Kiwanja, avec des plans présumés d'extension sur l'ensemble du territoire.

Dans le territoire de Rutshuru, ces attaques ont déplacé 234 488 personnes (40 027 ménages) depuis les zones de combat (groupements de Jomba, Bweza et Kisigari) vers des zones considérées comme sécurisées dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Lubero, notamment les zones de santé de Nyiragongo,

Bambo, Kayna et Kibirizi. La situation sécuritaire dans le territoire reste volatile et affecte l'accès aux populations prises dans le conflit entre les insurgés et les forces gouvernementales. Des attaques contre les communautés ont lieu presque quotidiennement depuis la fin du mois d'octobre, avec un niveau de violence qui déplace les populations des communautés affectées en augmentant leur vulnérabilité.

Les attaques fréquentes sur le territoire ont accru la précarité de la situation humanitaire de milliers de personnes déplacées internes (PDIs). Les partenaires humanitaires, gouvernementaux et les membres des communautés d'accueil fournissent une assistance dans les zones d'accueil, mais elle est loin d'être suffisante pour répondre aux besoins du grand nombre de PDIs qui se sont installées dans des sites, des établissements informels, des communautés d'accueil, des maisons louées, des lieux de culte, des bâtiments publics et des postes frontières. En conséquence, leur accès à la nourriture, à la santé, aux abris, à l'eau et à l'assainissement a été sévèrement réduit, d'où la nécessité d'une assistance urgente en matière de nutrition, d'abris, d'eau, d'hygiène et d'assainissement et de santé, y compris un soutien psychosocial.

Sur le nombre estimé de personnes déplacées, 1 464 ménages correspondant à 5 856 individus sont retournés entre le 2 et le 5 novembre 2022. Ces retours ont été les plus fréquents dans les groupements de Kisigari et de Bweza. Une sensibilisation motivant le retour des populations précédemment déplacées dans les zones contrôlées par le M23, l'aggravation des conditions de vie dans les localités d'accueil et des raisons économiques ont été les principales motivations au retour. D'autre part, la situation humanitaire est particulièrement précaire dans les zones contrôlées par le groupe rebelle M23, car de nombreuses personnes affectées dans ces zones n'ont pas encore reçu d'aide en raison du manque de ressources et surtout du manque d'accès physique.