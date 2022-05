République Démocratique du Congo - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur 21 mai 2022, rapport 2

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS

• Un nouveau cas confirmé dans la Zone de Santé de Wangata

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

4 cas confirmés

4 décès confirmés

3 aires de santé touchées, réparties sur deux Zones de Santé

139 cas-contacts à suivre

959 personnes vaccinées

APERCU DE LA SITUATION

Un nouveau cas positif de la maladie à virus Ebola (MVE) a été rapporté le 19 mai dans l’aire de santé de Maman Balako en Zone de Santé de Wangata. Il s’agit d’un enfant de 12 ans décédé le 20 mai. Depuis la déclaration de l’épidémie le 23 avril, quatre personnes ont été contaminées par la maladie, et sont décédées.

Trois aires de santé sont ainsi touchées par l’épidémie, notamment Libiki et Motema Pembe dans la Zone de Santé de Mbandaka, ainsi que Maman Balako dans la Zone de Sante de Wangata. Actuellement, 139 contacts sont sous surveillance. Les équipes de la riposte continuent le listage et la recherche des contacts autour du nouveau cas.

Les partenaires de la riposte s'appuient sur les leçons apprises et les bonnes pratiques des précédentes réponses à la MVE pour contrôler l'épidémie et empêcher sa propagation au-delà des zones de santé affectées et prioritaires, bien qu’ils soient confrontés à plusieurs défis, notamment la méfiance communautaire.