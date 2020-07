Recommandations clés de la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales pour les équipes de réponse contre la MVE en Equateur (juin 2020) - 7. Rapport de synthèse (note d’orientation)

Ce rapport fait partie d'une série de recommandations fondées sur des données probantes concernant la 11ème épidémie d'Ebola en RDC, déclarée le 1er juin à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les liens vers chaque recommandation technique et un rapport de synthèse sont disponibles en utilisant les hyperliens. Sur la base de l'analyse des données des sciences sociales et des enseignements tirés des 9ème (Équateur) et 10ème (Nord-Kivu) épidémies d’Ébola en RDC, les six orientations suivantes devraient guider la réponse à la 11ème épidémie d'Ebola en RDC.

Assurer une approche inclusive des femmes, locale, adaptée et communautaire Prioriser la surveillance à base communautaire Intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de la réponse Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées Placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques de la réponse Rapport de synthèse (note d’orientation)

**Chaque orientation mentionnée ci-dessus est développée dans un document succinct (note d’orientation) qui fournit les liens et les sources des preuves et des actions plus détaillées (suivre les hyperliens). Ces documents ont été élaborés par la CASS (UNICEF) avec contribution et révision de l'OMS, de la FICR, de l'ITM, de MSFEpicentre et d'Oxfam, sous la direction et les conseils du Ministère de la Santé.

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

Recommandations pour une approche inclusive des femmes, adaptée, locale et communautaire :

1.1 L’inclusion des femmes dans la Réponse est essentielle en tout point. Les femmes doivent faire partie des équipes de réponse, à tous les niveaux. Elles doivent aussi être présentes, impliquées et écoutées dans les processus de prises de décision, dans la Réponse, dans les communautés, etc. Elles doivent être recrutées localement et doivent non seulement faire partie des équipes d’intervention (dont surveillance, vaccination), mais être représentées d’une manière équitable, auprès des communautés affectées.

1.2 Adaptée : les interventions de réponse doivent pouvoir être flexibles, afin de s’adapter aux besoins, questions, attentes des communautés affectées. Pour cela, les acteurs de la réponse doivent renforcer les capacités des équipes de réponse locales à écouter et s’adapter en fonction. Le dialogue est la responsabilité de toutes les équipes d'intervention, pas seulement des équipes de communication. Il s’agit d’apprendre à adapter les interventions en temps (quasi) réel sur la base des interactions et la compréhension des attentes et besoins de la communauté. Cela permet d’éviter de créer des situations de mécompréhension et d’antagonisme avec les communautés.

1.3 Locale : chaque situation est différente. Le contexte local doit influer sur la manière de répondre. Afin de prendre en compte au mieux le contexte local, il convient d’inclure dans les équipes de réponse des personnes originaires des communautés. La formation de membres locaux dans toutes les équipes d’intervention (Enterrements Dignes et Sécurisés -EDS, Prevention et Contrôle des Infections-PCI, vaccination, etc.) doit se faire dès les premiers jours, ainsi que le renforcement des capacités communautaires.

1.4 Communautaire : l’écoute et l’inclusion réelle des communautés à toutes les étapes du processus sont des clefs pour une réponse efficace et respectueuse. Cela implique de prendre les décisions concernant les communautés avec tous les membres qui en font partie ; de concevoir les interventions avec eux ; de mener les actions avec eux. La réponse communautaire veut qu’on accorde le même niveau d’importance aux priorités définies par la communauté qu’aux priorités des équipes de réponse (lutter contre la maladie).