REACH République Démocratique du Congo Joint Monitoring Framework - Note Conceptuelle

Justification

Selon l’Aperçu des besoins humanitaire (Global Humanitarion Needs Overview – HNO) publié en décembre 2020, 19.6 millions de personnes en République Démocratique du Congo (RDC) ont d’importants besoins en termes de protection et d’assistance humanitaire, dans un pays qui continue à être témoin de l’une des crises humanitaires les plus complexes dans le monde. De larges mouvements de population ainsi que des besoins élevés en assistance humanitaire sont causés par une combinaison entre conflits armés dans certaines régions du pays ainsi que des chocs récurrents incluant des catastrophes naturelles et des épidémies. En effet, 5.01 millions de personnes sont déplacées dans le pays, selon le plan de réponse humanitaire de 2020. De plus, le rapport mentionne le fait que les impacts secondaires de la COVID-19 ont exacerbés ces vulnérabilités sous-jacentes. Selon le 19ème cycle de l’Integrated Phase Classification (IPC publiée) en mars 2021, pour la période actuelle (de février à juillet 2021) 28% de la population analysée (représentant 27,3 million de personnes) est à risque de faire face à un niveau de sécurité alimentaire aigue (IPC phase 3+), avec 6,7 millions classifiés en situation d’urgence (IPC phase 4).

La fluidité de ce contexte, en particulier dans les provinces de l’est du pays, souligne l’importance des programmes d’urgence dont les mécanismes de réponse rapide. Les besoins en sécurité alimentaire continuent d'augmenter de manière drastique, comme démontré par la 19ème analyse IPC. C’est pourquoi le Cluster Sécurité Alimentaire (CSA) et REACH ont identifié le besoin d'un soutien supplémentaire en terme de coordination, gestion d’informations et d’analyse au CSA et à ses partenaires en RDC. Tandis que la collecte régulière de données sur la situation de la sécurité alimentaire se fait par le biais de l'enquête annuelle de l’Evaluation de sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA), le suivi des zones identifiées comme étant à risque d’insécurité alimentaire ou des zones signalées par des mécanismes d'alerte représentent une lacune majeure en RDC. Il est particulièrement difficile d’établir des priorités en cas d’urgence, car les données de l’EFSA sont recueillies annuellement au niveau du territoire (limites administratives de niveau 2), alors que la sécurité alimentaire peut varier fortement d’une zone de santé (limites administratives de niveau 3) à une autre au sein du même territoire, et sur une courte période de temps. De plus, la projection identifiée lors de l’IPC peut s’avérer inexacte suite à un choc ou des événements inattendus. Le Joint Monitoring Framework (JMF) pourrait donc identifier les zones qui ne rejoignent pas les résultats de projection de l’IPC et dont des données supplémentaires sont nécessaires. Le JMF est constitué d’une matrice et se base sur une revue de la littérature ainsi qu’une active participation de différents experts. Plus de détails sont développées ci-dessous.

Plusieurs organisations (telles que FEWS NET) fournissent des mises à jour trimestrielles de leur analyse. Ces mises à jour permettent d’ajuster les hypothèses et les résultats prévus de l’IPC, mais peuvent parfois manquer de flexibilité pour la surveillance en temps réel (RTM) des zones à haut risque. Une exemple de RTM peut être la plateforme de suivi des alertes, ethools, développé par OCHA, qui permet de planifier des évaluations en lien à ces alertes. Les RTM augmentent la disponibilité des données, mais peuvent ne pas disposer du cadre adéquat pour traduire ces données en résultats concret pour les décideurs, c'est-à-dire en rapport avec les résultats de l'IPC. La mise en place d’un JMF permettrait de pouvoir faire un suivi des hypothèses, en reliant les données déjà collectées aux résultats projetés par l’IPC. Le JMF permettrait de signaler les domaines où il existe un risque élevé de divergence par rapport aux résultats réels et projetés en matière de sécurité alimentaire. Le JMF pourrait donc identifier les zones où la situation a changé depuis les dernières études et qui nécessitent des évaluations rapides afin d’évaluer à nouveau les besoins actuels de cette zone qui a vécu un choc ou de remédier aux manques d’informations mises à jour.

L’analyse des causes d’insécurité alimentaire sévère et leurs tendances est capitale dans les contextes à risque d’insécurité alimentaire sévère afin de pouvoir faire un suivi plus proche des besoins. Une meilleure compréhension, suite à un choc et les conséquences au niveau de la sécurité alimentaire peuvent être cruciaux afin de permettre aux acteurs humanitaires d’anticiper la crise et de réagir rapidement.