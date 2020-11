RDCongo : notre riposte Covid-19 de juillet à septembre 2020

La République démocratique du Congo (RDC) fait face, depuis mars dernier, à la pandémie de la Covid-19. Cette nouvelle crise surcharge un système de santé et des services essentiels déjà lourdement mis à contribution dans le pays, et à l’Est en particulier où les conflits et violences armés continuent de générer d’importantes conséquences humanitaires.

Fort de sa présence opérationnelle continue dans le pays et de ses différents partenariats avec des structures de santé, services de l'eau, centres d'accueil pour enfants et services pénitentiaires notamment, le CICR a réorganisé ses opérations en rajoutant une nouvelle priorité à son action humanitaire: appuyer la continuité des services essentiels à la population en les équipant pour faire face aux risques épidémiques, et développer ponctuellement des réponses spécifiques Covid-19 avec ses partenaires.

Ainsi, le CICR reste solidement engagé auprès des communautés qu'il soutient face aux conséquences des conflits, tout en participant à la lutte contre une épidémie qui fait désormais partie du quotidien de la population. C'est ce dernier volet spécifique de notre réponse qui fait l'objet du présent Faits et Chiffres spécial Covid-19.

Protection de la population civile

Campagne de plaidoyer pour améliorer le respect de la mission médicale afin de prévenir les actes hostiles contre le personnel travaillant dans le secteur de la santé ainsi que les structures médicales.

Protection des personnes privées de liberté

• Reprise des visites des prisons et lieux de détention provisoire avec respect des mesures barrières, après plusieurs mois d'arrêt en raison du contexte Covid-19 ;

• Plaidoyer auprès des autorités et des partenaires internationaux pour le désengorgement des prisons et meilleur suivi de l'évolution de la pandémie sur place, notamment dans le cadre du Comité Covid-19 établi au niveau du Ministère de la Justice ;

• Travaux d'aménagement dans les structures pénitentiaires : Prison urbaine d'Uvira au Sud-Kivu (salle d'isolement), Hôpital Général de la Prison centrale de Makala à Kinshasa (salle d'isolement et pavillon d'hospitalisation des détenus).

Santé et assistance alimentaire

• Donation d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) dans 12 prisons du pays ;

• Soutien au Ministère de la Santé pour la formation de 14 collaborateurs médicaux et 21 agents intervenant en milieu pénitentiaire à Butembo, au Nord-Kivu et à Bunia, en Ituri ;

• Assistance alimentaire d'urgence de 1 500 kilocalories par détenu et par jour dans les prisons de Bunia, Beni, Tshikapa et Uvira, en plus du programme nutritionnel de base pour les détenus malnutris dans 10 prisons du pays ;

• Séances d'information sur les risques de la Covid-19 à l'intention des détenus et du personnel pénitentiaire dans les prisons de Beni et Goma, au Nord-Kivu et Tshikapa, au Kasaï.

Soutien aux services de santé

• Poursuite du soutien à l'unité de triage et de dépistage des cas Covid-19 ainsi qu'à l'unité de traitement à l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) au Sud-Kivu ;

• Soutien financier à la Direction Provinciale de la Santé (DPS) de Bukavu pour le fonctionnement d'une ambulance afin de permettre à l'équipe d'urgence et de riposte de suivre les cas, et de se déplacer pour des séances de prévention ;

• Maintien des activités santé et santé mentale pour assurer la continuité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles malgré des mesures Covid-19 restrictives. Les survivantes inclues dans des programmes de soutien socio-économique ont pu continuer les activités afin d'améliorer leur processus global de résilience ;

• Donation de matériel de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) aux équipes médicales de l'Hôpital de Ndosho à Goma, de l'Hôpital Général de Référence de Béni et de l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) pour assurer la continuité de la prise en charge chirurgicale des blessés par armes ;

• Donation d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) à toutes les structures de santé et les équipes « Premiers secours » de la Croix-Rouge de la RDC soutenues par le CICR : 65 000 masques chirurgicaux, 13 000 masques FFP2, 4 500 masques réutilisables (en tissu), 4 800 visières, 185 700 gants d'examen et 42 thermomètres infrarouge ;

• Organisation de 34 séances de sensibilisation sur la protection contre la Covid-19 dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu auprès de 631 personnes en interaction avec CICR (membres de la communauté, enfants non accompagnés, enfants sortis des forces et groupes armés, patients, policiers, etc.) ;

• Donation de 45 kilogrammes de chlore à 8 centres de santé au Nord-Kivu.

Engagement communautaire

• Campagne de sensibilisation et émissions interactives à la radio, dans les 4 langues nationales, sur la prévention contre la Covid-19 dans 14 villes du pays (Kalemie, Lubumbashi, Kasumbalesa, Bunia, Isiro, Buta, Goma, Bukavu, Uvira, Kindu, Kananga, Mbuji-Mayi, Tshikapa et Kinshasa) visant plus de 6 millions d'habitants.

• Diffusion sur 15 radios des marchés, repartis sur les 4 districts de la ville province de Kinshasa, des messages sur le gestes barrières dans les 4 langues nationales et en français, touchant quotidiennement environ 135 000 personnes.

• Sensibilisation sur les gestes barrières contre la Covid-19, en collaboration avec des volontaires de la Croix-Rouge de la RDC déployés sur 34 sites ou grands carrefours de Kinshasa, visant 306 000 personnes.

• Diffusion des spots radios afin de sensibiliser les communautés sur Kinshasa aux risques de violences basées sur le genre/violences sexuelles durant les mesures restrictives Covid-19 et à l'importance de continuer à chercher du soin après une agression.

Soutien et collaboration avec la Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo (CR RDC)

• Soutien aux activités de prévention et d'engagement communautaire dans les villes de Kinshasa et de Kisangani : formation de 96 bénévoles, aménagement de 14 puits/sources d'eau dont 6 dans la périphérie de Kinshasa (Nsele, Masina et Maluku) et 8 dans la ville de Kisangani, fourniture des kits de lavage de mains et matériel de sensibilisation ainsi que le paiement des indemnités journalières des sensibilisateurs.

• Soutien à la sensibilisation communautaire sur les gestes barrières menée par la Croix-Rouge de la RDC dans les marchés de Kinshasa, Matadi, Kasumbalesa et Lubumbashi;

• Soutien à 9 branches provinciales de la Croix-Rouge de la RDC dans la prévention contre la Covid-19 par l'installation des points de lavage de mains communautaires et sensibilisation à la promotion de l'hygiène.