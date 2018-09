R.D.Congo – Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri & Tshopo: Note d’informations humanitaires no 14 (5/9/2018)

Faits saillants

Plus d’un million d’enfants vaccinés contre la polio en Ituri.

Plus de 340 000 bénéficiaires ciblés par le PAM au deuxième semestre.

Aperçu de la situation

La rentrée scolaire dans la Province de l’Ituri a été marquée par une forte affluence dans de nombreux établissements. Cependant, dans le Territoire de Mambasa la réouverture est marquée par l’épidémie d’Ebola. Les dispositifs de lavage des mains et les affiches ont été visibles dans certains établissements de la ville de Bunia. Dans la Zone de santé de Mandima, épicentre de l’épidémie, les écoles sont restées fermées.

Selon la Protection civile et les autorités locales, 5 500 ménages déplacés (environ 28 000 personnes) ont regagné leurs milieux d’origine dans le Territoire de Djugu entre avril et août 2018. Ce mouvement de retour concerne majoritairement les personnes déplacées de Mahagi Port, Kpandroma et Ouganda qui avaient fui depuis janvier 2018 suite aux violences dans le Territoire de Djugu.

Besoins et Réponses humanitaires

Multisectoriel Dans son Plan de réponse du second trimestre 2018, le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit d’assister plus de 345 000 personnes (déplacés, retournés, réfugiés, femmes allaitantes, enfants atteints de malnutrition, familles d’accueil) à travers près de 7 000 tonnes de vivres, avec un appui complémentaire en cash transfert. Au cours du premier semestre, le PAM avait assisté près de 18 500 réfugiés sud-soudanais, dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri, et plus de 292 000 personnes déplacées internes avec environ 4 500 tonnes de vivres.

Concernant le transfert monétaire, plus de 37 000 réfugiés sud-soudanais ont reçu une assistance en cash.

L’ONG Programme de promotion de soins de santé primaire (PPSSP) a lancé, le 1er septembre, un projet dénommé « Assistance humanitaire multisectorielle et Cash ». Plus de 136 000 personnes déplacées et retournées ainsi que des familles d’accueil dans les territoires de Djugu et Irumu (Province de l’Ituri) et Beni dans le Nord-Kivu seront visées par une assistance multisectorielle en articles ménagers essentiels et abris, eau, hygiène et assainissement, protection, sécurité alimentaire et nutrition. Financé par le Ministère allemand des affaires étrangères et Diakonie Katastrophenhilfe à hauteur de plus de 3 millions d’euros, ce programme prévoit également un volet réponse à l’épidémie d’Ebola. Cette intervention couvre les besoins jusqu’à fin mars 2020.