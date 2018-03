R.D.Congo – Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri & Tshopo : Note d’informations humanitaires no 2 (8/3/2018)

Faits saillants

L’insécurité persistante à Djugu empêche des missions humanitaires dans plusieurs zones d’accueil des déplacés.

Aperçu de la situation

La crise de Djugu s’étend petit à petit sur les autres parties de la province de l’Ituri.

L’insécurité qui en découle est déjà perceptible sur l’axe principal, Djugu – Bunia, avec comme corollaire la réduction de l’espace humanitaire.

L’accès se rétrécit de plus en plus pour les organisations humanitaires alors que de nombreuses évaluations sont planifiées en dehors de Bunia ; ce qui risque d’entraver les interventions humanitaires. Pour l’instant, les acteurs humanitaires ont momentanément suspendu tout mouvement à l’intérieur du Territoire de Djugu en attendant l’amélioration des conditions sécuritaires.

Une mission conjointe d’évaluation initialement prévue, du 6 au 9 mars, dans plusieurs localités de Djugu, a été aussi annulée à cause de l’insécurité. Ladite mission visait à faire un état de lieux de la situation de droits de l’homme, la protection des civils, la situation humanitaire, etc.

Le 6 mars, quatre civils ont été tués dans les villages de Loga et Peni à environ 12 km au nord de Bunia. Alors que la veille, une trentaine de personnes ont été tuées dans la localité de Maze (97 km au nord de Bunia). Une dizaine de villages ont également été attaqués par des assaillants, provoquant des déplacements massifs (dont on ne connait pas encore les statistiques) dans les zones encore accessibles. Cet état des choses crée déjà une panique dans la ville de Bunia. Par ailleurs, la MONUSCO s’est déployée à Blukwa (80 km au nord de Bunia), Fataki (85km et Djugu-centre (75 km au nord de Bunia) où se trouvent des milliers de personnes déplacées ayant fui des violences depuis décembre 2017.

Face à l’accroissement de l’effectif de personnes déplacées dans le site de l’Hôpital général de référence de Bunia, un deuxième site a été mis à disposition par les autorités provinciales, dans l’enceinte de l’institut supérieur pédagogique de Bunia (environ 3 Km du centre-ville).

Le premier site abrite environ 4 500 ménages, selon le recensement fait par une organisation locale, Ligue Anti Sida (LASI). Le retour de la saison de pluie et la forte promiscuité exposent déjà des déplacés à des maladies.

Trois enfants sont morts le 5 mars de suite de l’anémie, de la diarrhée et de l’infection respiratoire aigüe, selon LASI. De nombreux autres besoins restent non couverts, dont des bâches pour couvrir une centaine d’abris sur le site de l’Hôpital de Bunia. D’autres soucis se posent en termes des dispositifs sécuritaires autour des sites de déplacés avec une très faible présence policière dans les sites. Les humanitaires ont plaidé auprès des autorités provinciales et la MONUSCO pour un renforcement de la sécurité des personnes déplacées et l’implication de la Protection civile de l’Ituri dans la gestion des sites.

Les violences de Djugu affectent aussi le Territoire d’Aru. Une mission d’évaluation rapide de la situation humanitaire, conduite par le HCR le 15 février dernier, a fait état de la présence d’environ 1 500 personnes déplacées dans quatre villages d’Aru, à plus de 250 km au nord de Bunia. Présentement, les personnes déplacées victimes de violences de la crise de Djugu se trouvent dans quatre des cinq territoires de l’Ituri (Aru, Djugu, Irumu et Mahagi). Au 6 mars, le HCR a enregistré 30 424 réfugiés congolais en Ouganda en raison l’insécurité qui règne dans le Territoire de Djugu depuis décembre.