RDC - Situation de Protection Territoire d'Irumu Province de l'Ituri, Décembre 2019

Introduction

Depuis le depuis du mois de juin 2019, il a été signalé la présence et l’organisation d’un groupe d’hommes armés inconnus dans la forêt du groupement Chini ya Kilima1 , chefferie d’Andisoma en territoire d’Irumu. A la suite de ces informations, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont attaqué ces éléments le 28 Aout 2019, ce qui a provoqué un déplacement des populations des groupements de Chini ya kilima (des retournées) et de Loy Banigaga1 (PDIs et résidents) vers Nyankunde1 et le centre de Marabo.

Certes, la zone de santé de Nyankunde et plus précisément les groupements de Chini ya Kilima et de Loy Banigaga font très souvent face à de multiples exactions des éléments du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), mais à cela viennent s’ajouter celles d’un autre groupe armé inconnu qui opère dans le groupement de chini ya kilima.

L’équipe en mission s’est attelée à analyser les menaces aux droits humains et libertés fondamentales auxquelles font face les déplacés qui se trouvent à Nyankunde, Kalingi, Rayabo, Nongo (groupement Loyi Banigaga) et malumbabo (groupement chini ya Kilima). Les menaces liées à la limitation de la jouissance des droits et de l’accès aux services sociaux de base des populations ont aussi été analysées ; ainsi que les capacités locales à faire face aux menaces de protection identifiées dans la zone.

Dans le cadre de la cohabitation pacifique, l’équipe a évalué les aspectsliés à la cohésion sociale et la nature de collaboration entre les autochtones (population hôte) et les déplacés. Elle a aussi procédé à une collecte systématique des incidents relatifs aux graves violations de droits de l’enfant et des violences sexuelles commises dans le contexte des conflits armés.

Dans le but d’obtenir des données et/ou informations plus fiables et suffisamment représentatives, l’équipe composée de trois assistants de protection a utilisé une méthodologie active et participative (interactive) mais aussi inclusive. Des entrevues individuelles avec douze informateurs clés ont été effectuées tout en tenant compte de l’aspect âge, genre et diversités. Neuf Focus Group Discussions (FGDs) ont été réalisés avec les groupes des PDIs dans ces différentes localités (composés de 10 personnes au maximum). L’observation directe a été parmi les méthodes utilisées par l’équipe tout au long de la mission, pour s’imprégner directement de la situation de la zone d’évaluation.