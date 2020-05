RDC : Rapport de la mission du 30 avril au 07 mai 2020 d’évaluation rapide multisectorielle des conséquences humanitaires des fortes pluies du 16 et 19 avril 2020 dans la Plaine de la Ruzizi

RESUME DE LA MISSION

Des évaluations rapides multisectorielles réalisées du 30 avril au 07 mai dans la Plaine de la Ruzizi sous la direction de OCHA ont montré que 47 507 personnes réparties dans 8 890 ménages, soit 19,1 % d’un total de 247 625 habitants la zone de santé de la Ruzizi et de Lemera ont perdu leurs maisons et biens essentiels à la suite des pluies torrentielles du 16 au 19 avril dernier. Ces personnes sont réparties dans 23 Aires de Santé dont 14 dans la ZS/Ruzizi et 9 dans la ZS/Lemera. 90% de ces déplacés sont hébergés en familles d’accueil dans des conditions précaires. Environ 50 % de quelques 39 910 ménages agricoles ont été affectés par la destruction de près de 9 979 hectares des cultures vivrières et maraîchères. Cette destruction laisse présager un risque imminent de pénurie alimentaire dans toute la plaine de la Ruzizi avant les prochaines récoltes attendues en décembre 2020. Des dommages importants sont enregistrés sur les canaux d’irrigation de champs et on note aussi environ 175 Km de routes dessertes agricoles presqu’entièrement détruites. 7 canaux d’irrigation ayant la capacité de desservir au moins 15 000 ménages détruits. Une limitation d’accès à la santé, à l’eau et à l’assainissement liée à l’effondrement des moyens de subsistance et à l’effondrement de services de base a été observée. 02 centre de santé détruits, des milliers de latrines effondrées et 146 salles des classes détruites dont 32 du secondaire pouvant perturber la scolarité d’au moins 7 000 élèves à la reprise des activités scolaires. Des risques d’incidents contre humanitaires liés à la mobilité transfrontalière des hommes armés dans la zone. Des d’abus à l’endroit des enfants, des filles et des femmes ont été rapportés. La RN5 entre Uvira et Kamanyola est coupée à plusieurs endroits.

Des besoins multisectoriels urgents :