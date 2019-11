RDC: Rapport d’analyse mensuelle - Région : Nord-Est (Nord-Kivu, Ituri) Octobre 2019

Section 1 : Mise à jour du Contexte

La Province du Nord-Kivu demeure agitée par la présence et l’activisme des groupes armés, mais également par des diverses opérations militaires en cours. Celles-ci ont été étendues à de nouvelles localités, notamment dans le territoire de Masisi où 451 ménages de 1,804 personnes ont été déguerpis par le propriétaire de la concession Kome, par l’entremise de la Police Nationale.

Dans le territoire de Bwito, du fait de l’accalmie observée, des postes de contrôle érigés par les Forces Armées de la RDC (FARDC) n’étaient pas observés durant ce mois. Mais les milices continuent d’entretenir leurs points de contrôles où sont commis de nombreuses violations de droits humains, comme les extorsions de biens.

A cause des opérations militaires, les civils ne sont pas autorisés à accéder régulièrement à leurs champs pour la récolte. Les familles de militaires, bien que n’ayant aucune plantation dans la zone, vendent de la production cacaoyère de la population. Ceci entraine une montée de la tension entre les civils et les militaires. Une telle situation risque de conduire à des soulèvements des populations qui pourraient faire l’objet de représailles de la part des militaires. Afin de minimiser ce risque, l’information sur la vente des produits agricoles par des militaires devrait être portée à la connaissance de la hiérarchie militaire.

Dans le territoire de Lubero, un centre de santé a été attaqué par des hommes armés inconnus le 29 octobre 2019 à cause de ses activités de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le centre a été incendié, le personnel de garde enlevé, puis libéré le même jour.

Les enlèvements, individuels ou de groupes, se poursuivent dans le territoire de Rutshuru sans qu’un début de réponse n’ait été avancé par les autorités en vue d’endiguer ce phénomène ou même d’appréhender quelques auteurs.

Dans la Province d’Ituri, le contexte sécuritaire durant le mois d’octobre 2019 est resté complexe et volatile du fait des hostilités des hommes armés et des opérations militaires en cours en vue de les neutraliser. Cette province est encore sous le joug de plusieurs groupes et des hommes armés appelés sous le nom des assaillants principalement dans le territoire de Djugu, celui de Mahagi et de Mambasa.

Une accalmie relative, non significative d’une amélioration de la situation de protection des civils, a été observée dans le territoire de Djugu. Cette accalmie résulte d’une part de la multiplication des patrouilles par les FARDC et d’autre part, l’impact des sensibilisations sur la paix menées par les leaders communautaires et autorités étatiques avec l’appui de la MONUSCO. Depuis le 2 octobre 2019, une délégation composée de l’administrateur du territoire et son équipe, la MONUSCO ainsi que les autorités locales du secteur de Walendu Pitsi ont entamé une série des rencontres sur la paix dans la localité de Kpandroma, où un climat de méfiance était observé entre les civils et les FARDC. Les militaires des FARDC suspectaient certains civils d’être en connivence avec les hommes armés non identifiés. Par conséquent, certains éléments des FARDC commettaient des exactions à l’encontre des civils (incendies des cases, arrestations arbitraires, etc.). Il faut noter que le retour de plus de 5,000 ménages dans le secteur de Walendu Pitsi est la conséquence positive desdites séances de travail qui se sont poursuivies du 14 au 18 octobre 2019 dans d’autres chefferies de Djugu.

En dépit de cette accalmie, des hommes armés non identifiés, dispersés, continuent de circuler dans certaines localités isolées du territoire de Djugu. Il s’agit de Kpatsi, Goli, Godya situées entre 30 et 40 kms au nord-ouest de Tchomia en Secteur de Walendu Tatsi et Mbepele située à environ douze km à l’ouest de Largu). En début de mois d’octobre 2019, un regroupement d’hommes armés a aussi été signalé dans le groupement Penyi. Cette présence d’hommes armés le long du Lac Albert a limité les mouvements des habitants dans ces localités et ils n’ont pas pu mener leurs activités champêtres et de pêche. La zone littorale ne dispose pas d’un effectif important des éléments de la sécurité nationale pour protéger les civils. Le peu d’éléments de la sécurité sur place, ne dispose pas des moyens logistiques adéquats pour riposter et poursuivre les assaillants sur le Lac Albert. Cela expose les civils aux différents risques de protection emmenant des hommes armées.

Pour le territoire d’Irumu, une recrudescence des hostilités entre hommes armés, qui touche aussi aux civils a été enregistrée. La poursuite des exactions attribuées aux présumés miliciens de la Force de Résistance Patriotique de