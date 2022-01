RDC : Projet d’Analyse de Situation COVID-19 en RDC- Résultats des enquêtes sur l’impact de la COVID-19 sur les moyens de subsistance (Juillet et Août 2021)

Introduction

Les provinces de la RDC, affectées par la COVID-19 du 10 mars 2020 au 31 août 2021

L’épidémie de COVID-19 et ses mesures de prévention ont gravement affecté les entreprises et les moyens de subsistance des ménages congolais, dans un pays déjà caractérisé par des niveaux élevés de pauvreté, où 73 % de la population vivait avec moins de 1,90 dollar par jour (seuil international de pauvreté), selon les estimations de la Banque mondiale de 2018.

Cette situation est due à une crise économique généralisée, à la fermeture des frontières, à la perturbation du commerce et des chaînes d’approvisionnement nationales et internationales, à la dévaluation du franc congolais, à la réduction des envois de fonds personnels et des investissements directs étrangers ainsi qu’à des mesures restrictives, telles que les restrictions de déplacement entre les provinces et les couvre-feux, qui ont entraîné une diminution des revenus, du pouvoir d’achat des ménages et une contraction de l’emploi. Il s’agit dans une certaine mesure d’un cercle vicieux, car l’appauvrissement des ménages et la diminution de leur pouvoir d’achat impliquent une baisse de la demande, qui entraîne à son tour une réduction des revenus des entreprises. Pour faire face à la baisse des revenus, les entreprises sont en partie contraintes de réduire leurs effectifs, ce qui entraîne une hausse du chômage et accentue la crise économique des ménages, renforçant ainsi le cycle.

Les stratégies de survie adoptées par les ménages: endettement, travail des enfants, réduction des dépenses et autres mécanismes

La diminution des revenus des ménages due à l’épidémie de COVID-19 les a incités à adopter des mesures de survie telles que l’utilisation de leurs économies, la réduction des dépenses, l’emprunt d’argent et le travail des enfants. Le pourcentage de ménages endettés est passé de 52% à 62% entre août 2020 et janvier 2021, selon les études menées par ÉLAN à Kinshasa et dans d’autres provinces . En janvier 2021, environ un quart de ces ménages ne savaient pas s’ils seraient en mesure de payer leur prochain versement. Cette incertitude touchait davantage les ménages vivant dans les zones rurales et périurbaines que ceux des zones urbaines. Comme pour les entreprises, la difficulté des ménages à rembourser leurs dettes risque de durcir les conditions demandées par les prestataires de services financiers et donc de limiter l’octroi d’autres crédits.

En plus les ménages ont utilisé d’autres mécanismes comme la réduction de consommation non alimentaire (90%), de la consommation alimentaire (85%), utilisation de l’épargne (62%), l’aide des amis et de la famille (37%) et d’autres mécanismes, selon un étude menée à Kinshasa en Juin 2020 (INS 14/08/2020)..