RDC : Projet d’Analyse de Situation COVID-19 en RDC - Résultats de l’enquête sur la connaissance et la perception sur le vaccin contre la COVID-19 (Juillet et Août 2021)

Aperçu sur la vaccination

Le continent africain est en retard en termes d’accès et d’utilisation des vaccins contre la COVID-19 depuis l’apparition de la variante sud-africaine susceptible d’entraver la lutte contre cette pandémie en fin janvier 2021 (PERC 04/01/2021).

Selon l’OMS, l’Afrique a besoin d’un accès beaucoup plus large aux vaccins contre la COVID-19 pour atteindre son objectif de l’administrer à 60 % de sa population d’ici juin 2022. Le nombre total de vaccins administrés en Afrique est de 63,16 millions. Par rapport à l’Asie (avec 2,52 milliards de vaccinations totales), l’Europe (631,39 millions), Amérique du Nord (487,16 millions), Amérique du Sud (254,18 millions). Le nombre total de vaccinés en Afrique est encore faible à cause des défis logistiques associés à l’accès aux vaccins (COMESA 26/07/2021).

Près de 79 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 sont arrivées en Afrique et 21 millions de personnes soit seulement 1,6 % de sa population sont entièrement vaccinées. Pour vacciner complètement 30% de la population africaine d’ici la fin de 2021, le continent a besoin d’environ 820 millions de doses tenant compte d’un calendrier d’administration de deux doses. COVAX vise à expédier 520 millions de doses en Afrique d’ici la fin de 2021 (WHO 29/07/2021).

Le 13 août 2021, la RDC a reçu un deuxième lot de 51 840 doses de vaccin AstraZeneca, don du Royaume-Uni à travers le mécanisme Covax (GAVI Alliance 30/08/2021, UNICEF 13/08/2021).

Faible campagne de vaccination

En RDC, confrontée à la 3e vague de la COVID-19 depuis le 07 mai 2021, la campagne de vaccination peine à décoller compte tenu des contraintes à la fois culturelles (pratiques de la médecine traditionnelle) et logistiques (avec des routes endommagées ou impraticables et l’insécurité). Après un arrêt des activités de vaccination à cause de la rupture de stocks de vaccins le 10 juillet 2021, il a été constaté une augmentation des cas (avec plus de 18 700 cas actifs au 1er août 2021) de COVID-19. Ces activités ont repris le 17 août 2021 avec des difficultés persistantes d’acheminement des vaccins vers certaines provinces telles que le Kwilu et l’Equateur qui n’ont pas encore reçu leur lot de vaccins. Sur les 498 sites initialement planifiés dans 13 provinces (Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Katanga, Kongo-Central, Lualaba, Haut-Uele, Ituri, Sud-Ubangi, Tshopo, Equateur, Kwilu, Kasaï-Oriental), seul 344 ont étaient opérationnels avant la rupture de stock. (zoom-eco 07/07/2021, zoom-eco 15/07/2021, Le Monde 08/07/2021, WHO 02/08/2021, WHO 31/08/2021).

Depuis le 19 avril au 27 juillet 2021, la RDC a administré une première dose de vaccin à 81 384 personnes soit 0,20% de sa population et 11 156 soit 0,013% pour la seconde dose sur plus de 80 millions d’habitants (COMESA 26/07/2021).