RDC - Note Protection: La situation de Protection à Nyanzale et ses environs - Territoire de Rutshuru, Période: du 24 décembre 2019 au 10 janvier 2020

1. Contexte

Depuis le second semestre de 2019, l’axe Mweso-Nyanzale demeure marqué par un activisme élevé des groupements armés et, par conséquent, des opérations militaires menés par les Forces Armés de la République Démocratique du Congo (FARDC) contre ces groupes armés qui, depuis plusieurs mois, occupent plus de 80% du groupement Kihondo.

Cet activisme est à l’origine des mouvements récurrents des populations et des violations des droits humains (des pillages, des meurtres, des extorsions des biens etc.).

Plusieurs rapports ont été produits en 2019 sur cette situation. C’est pourquoi, la présente note a pour but de mettre à jour la situation actuelle cette zone en vue de susciter une intervention en faveurs des milliers des personnes déplacées internes en besoin mais restées sans assistance. Les informations présentées ont été documentées par l’équipe protection d’INTERSOS et couvre la période du 24 décembre 2019 au 10 janvier 2020.