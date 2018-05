RDC : mission d’audit du fichier électoral par l’OIF

A l’invitation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la République démocratique du Congo (RDC), une mission d’audit du fichier électoral a été dépêchée par l’Organisation internationale de la Francophonie à Kinshasa, du 6 au 25 mai 2018. Cette mission s’inscrit dans une démarche de suivi et d’évaluation régulière des opérations d’enrôlement, engagées depuis 2015 avec l’appui de l’OIF.

L’objectif de l’audit a été de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des données du fichier électoral en vue d’identifier ses forces et faiblesses et, le cas échéant, formuler des recommandations. Afin de renforcer la confiance des acteurs dans le processus électoral en général et dans le fichier électoral en particulier, l’OIF a inscrit cet exercice dans une démarche inclusive, transparente et exigeante. Ainsi, un comité d’audit ad hoc a été mis en place, par la CENI, rassemblant un panel d’experts désignés par les forces politiques de la majorité et de l’opposition, la société civile, les organisations de promotion des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes ainsi que par la communauté internationale, en particulier la MONUSCO, l’Union africaine, la SADC et l’Union européenne.

Après trois semaines d’activités intenses marquées par sept séances plénières du comité, l’équipe d’experts de l’OIF a présenté solennellement, le 25 mai 2018 à Kinshasa, les conclusions préliminaires de cet audit assorties de recommandations à court et moyen terme.

Sur la base des constats et résultats d’analyses, le Comité d’audit a établi que le fichier électoral est inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, nécessitant donc des améliorations ayant fait l’objet de recommandations à court et moyen terme en vue, notamment, de son affichage provisoire pour permettre d’aboutir à des listes électorales définitives, conformément à la loi.

La mission de l’OIF tient à remercier la CENI pour la disponibilité du personnel et des documents. Elle salue l’esprit d’inclusion qui a marqué les travaux du Comité ainsi que l’assiduité et la participation active de l’ensemble des membres de ce comité qui ont travaillé sans relâche pour garantir le caractère exigeant et rigoureux des opérations d’audit proposées par la mission.

La mission d’audit recommande, à la CENI, la mise en œuvre effective des recommandations issues de ces travaux, qui contribuera à asseoir la fiabilité du fichier. Elle encourage également tous les acteurs du processus électoral à préserver cette approche inclusive pour la suite des opérations.