RDC : Le chef de la sécurité de l’ONU assure que la population peut continuer à compter sur le soutien de la MONUSCO

PAR ASCAIN ZIGBIA-TAYORO ET BERNARDIN NYANGI

Le secrétaire général adjoint de l’ONU à la sureté et sécurité, Gilles Michaud séjourne en République démocratique du Congo du 3 au 8 décembre 2019. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une évaluation de la situation sécuritaire à l’Est du pays.

Arrivé à Kinshasa le 3 décembre, Gilles Michaud a eu des entretiens avec la Cheffe de la MONUSCO pour avoir un aperçu sur la situation sécuritaire de la RDC. Il a également rencontré des officiels congolais, notamment les responsables de l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) et le conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité.

Après Kinshasa, le Secrétaire général adjoint en charge de la sûreté et de la sécurité séjourne depuis ce 5 décembre au Nord-Kivu.

A Goma, dès sa descente d’avion, Gilles Michaud a eu un entretien avec le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. A sa sortie d’audience, il a fait un plaidoyer pour une collaboration de la population dans la lutte contre l’insécurité. Il a ajouté en substance qu’il est venu pour « réitérer notre engagement et détermination à continuer à fournir, pendant notre présence dans la région, les programmes et services à la population congolaise ».

Selon M Michaud « la MONUSCO a encore un rôle très important à jouer dans la stabilisation, dans le Pays en général et particulièrement dans l’Est du Pays. La population peut continuer à compter sur la présence de la MONUSCO, et appuyer les efforts de stabilisation. Aussi, le partenariat et la coopération entre le gouvernement, la MONUSCO et les Nations Unies », a-t-il déclaré.

Après l’étape de Goma, le Secrétaire général adjoint de l’ONU, en charge de la sûreté et de la sécurité s’est rendu à Beni pour une mission similaire.