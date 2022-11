RDC : la stratégie CCCM mobile d’ACTED pour répondre aux besoins des populations déplacées au Sud-Kivu

Depuis plus de 10 ans, le territoire de Shabunda dans la province du Sud-Kivu est sujet à une insécurité récurrente. Les conflits armés sont à l’origine de nombreux mouvements de population, augmentant la vulnérabilité des populations concernées, notamment face à l’insécurité alimentaire. Depuis avril 2022, plus de 1 million de personnes ont été déplacées dans la province du Sud-Kivu.

ACTED, dans le cadre de son projet appuyé par le Bureau de l’USAIDsaveslive pour l’assistance humanitaire (BHA), répond aux besoins les plus urgents des personnes déplacées et affectées par les déplacements dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema. Ce projet de réponse multisectorielle couvre les besoins urgent en sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement, abris, et CCCM (gestion et coordination des camps). L’approche CCCM assure notamment des services d’information humanitaire.

En 2021, les conflits armés du Sud-Kivu se sont étendus dans le territoire de Shabunda. Les populations des neuf localités touchées (Ngoy, Bitaku, Katembele, Walubazya, Nyaminkundo, Zambya Kasugulu, Kabulongo, et Fundi) ont entreprit un déplacement rapide vers des territoires plus calmes. En l’espace de cinq jours, du 23 au 27 octobre 2021, près de 2000 familles déplacées internes sont arrivées sur le territoire de Shabunda, situé sur l’axe Kiziba-Kitindi-Kikungu.

A la suite d’une évaluation des besoins et d’une enquête de vulnérabilité sur ces territoires d’accueil, ACTED a identifié les 4 868 familles les plus vulnérables qui ont alors bénéficié d’une assistance multisectorielle. Ces familles ne sont pas uniquement déplacées mais aussi issues des territoires hôtes. Elles ont reçu une aide alimentaire (huile de palme, riz, farine manioc, etc.), des articles ménagers (tels que savon, bâches, ustensiles de cuisine) et des kits d’hygiène intime (notamment des sous-vêtements) pour répondre aux besoins des femmes.

En parallèle des activités de réponse d’urgence multisectorielle, ACTED a adopté une approche de CCCM hors site et apporte un soutien de gestion et coordination des déplacés dans les villages d’accueil. ACTED réalise donc le suivi de la fourniture de services de protection et d’assistance aux personnes déplacées et communautés hôtes de Shabunda afin d’améliorer les conditions de vie sur le territoire.

Les populations hôtes et déplacées sont au cœur de la gouvernance locale et de la coordination avec les acteurs humanitaires. ACTED appuie notamment l’établissement des comités sectoriels et du comité directeur. Les comités sectoriels entreprennent des activités de développement et de soutien aux communautés. Quant au comité directeur, formé de membres élus des comités sectoriels, il accompagne les comités sectoriels et fait remonter leurs besoins aux acteurs humanitaires actifs sur la zone. ACTED forme les membres de ces comités sur des thématiques telles que :

la CCCM

les principes humanitaires

la participation communautaire

la protection transversale

la gestion de l’information

Dans ce cadre, ACTED mène des activités de sensibilisation sur les thématiques de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, ainsi que la violence basée sur le genre. ACTED soutient la constitution des comités de protection, recrute et forme les points focaux de protection au sein des communautés vulnérables.

Un autre volet de l’approche CCCM d’ACTED dans le territoire de Shabunda est la construction d’infrastructures, notamment de deux centres communautaires dans les localités d’Itula et Kiziba – qui sont gérés par les comités directeurs. Des éclairages solaires ont aussi été installés pour assurer la sécurité des communautés et diminuer les incidents et agressions nocturnes.

Au Sud-Kivu, ACTED combine ses activités d’assistance avec l’approche CCCM mobile dans quatre territoires : Shabunda, Mwenga, Kabare et Kalehe. Grace à cela, les personnes déplacées et de la communauté hôte assistées sont incitées à participer à la vie de la communauté et sensibilisées à leurs droits. Cette approche leur permet d’être autonomes et contribuer à leur propre protection, en gérant durablement l’assistance obtenue. ACTED via le CCCM mobile augmente la résilience des communautés afin d’apporter des réponses locales. Afin de soutenir les déplacés et populations hôtes du Sud-Kivu et du Maniema, ACTED espère élargir l’approche CCCM hors camps dans ses interventions à l’Est de la RDC.