RDC : engagements et recommandation du Réseau Caritas face au changement climatique et la lutte contre la pauvreté

Kinshasa, le 04 juin 2022 (caritasdev.cd) : Caritas Congo Asbl a organisé du 30 mai au 1er juin 2022 un atelier national de partage d’expériences des Membres du Réseau Caritas en RDC sur le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Soixante-quinze Responsables, représentant 42 sur les 47 CaritasDéveloppement diocésaines opérationnelles au pays, y ont activement pris part. Les travaux se sont déroulés au Centre d’accueil Caritas à Kinshasa/Gombe, sous la Facilitation du Prof Tolérant Lubalega, Directeur de la Réserve de Biosphère de Luki et Chercheur à l’INERA (Institut National de Recherches Agronomiques).

Les participants ont d’abord appris les « Notions de base sur le changement climatique et la pauvreté » ainsi que sur le cycle et la gestion de l’eau. Ils ont aussi été informés sur l’Encyclique du Pape François sur la sauvegarde de l’environnement /Lauda Si) et les activités menées par la Commission Episcopale des Ressources Naturelles (CERN). L’apport de la Communication dans la dissémination de bonnes pratiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique a été également présenté à l’assemblée.

Ces matières ont guidé les participants lors des travaux en carrefours durant lesquels, regroupés en six Provinces Ecclésiastiques, ils ont identifié les facteurs à la base du changement climatique et ses effets. Ils ont passé en revue les défis majeurs à relever pour lutter contre le changement climatique et la pauvreté, avec un regard sur les atouts et les enjeux y afférents. Les Caritas-Développement diocésaines ont par la suite échangé leurs expériences en cette matière et déterminé le « rôle et apports de l’Eglise catholique face au changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Elles ont ainsi énuméré des actions pertinentes, sous forme des projets, en vue de lutter contre le changement climatique et la pauvreté.

Inverser la tendance

Au vu du tableau sombre peint durant les assises, les Caritas-Développement diocésaines ont pris plusieurs résolutions, notamment celle de créer chacune une forêt artificielle de 30.000 arbres ; initier des marches écologiques qui débouchent à la plantation des arbres ; mobiliser un "Fonds vert" au niveau du Réseau Caritas ; restituer l'enseignement reçu à tous les Agents Caritas impliqués dans les interventions de promotion de développement durable et introduire les questions écologiques dans les homélies et rencontres des Communautés Ecclésiales Vivantes de Base.

Par ailleurs, les participants ont recommandé notamment d’introduire les enseignements sur le changement climatique à différents niveaux de l'Education nationale ; organiser des rencontres régulières entre les Autorités Politico-Administratives et les Autorités Ecclésiastiques sur le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Aux Pères Evêques, ils ont demandé de publier des Lettres Pastorales sur le changement climatique à diffuser dans toutes les paroisses.

« Ce qui me réjouit, dans les interventions et échanges, ce sont à la fois les actions arrêtées ensemble, en termes de Feuille de route pour la suite de notre atelier, afin d’apporter notre contribution dans les efforts globaux de lutte contre le changement climatique et la pauvreté », a déclaré le Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo Asbl, Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, clôturant ces travaux. Et, citant les Ecologistes, il a ajouté : « il faut penser globalement ; mais, agir localement ». Tenant compte du difficile contexte actuel (Covid19, crise économique), il a exhorté les Caritas-Développement diocésaines à commencer des actions à leur niveau, sans attendre nécessairement des interventions venant du niveau national, du Gouvernement congolais ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers. Il les a assurées de l’appui total du Réseau Caritas et des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).

Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo a remercié tous les participants (qui ont supporté eux-mêmes leurs titres de voyage) ainsi que le Facilitateur pour la qualité de leurs interventions « qui vont aider à la construction d’une dynamique nationale et locale, engagée dans les actions de lutte contre le changement climatique et la pauvreté ». Désormais unis pour aider les communautés locales, y compris les jeunes et les femmes, à lutter contre la déforestation, la désertification, la perte de la biodiversité, tous les participants sont conscients qu’il faut « inverser cette tendance » pour que « nos enfants n’héritent pas du poids » des effets du changement climatique susmentionnés.