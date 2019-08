RDC Ebola - Réponse UNICEF EOC : Nord-Kivu et Ituri. Ce qui a été accompli en 1 an (Août 2018 - Juillet 2019)

Ebola

2749 Cas confirmés

1813 Décès

Psychosocial

L'UNICEF a joué un rôle de chef de file dans l'appui psychosocial apporté à la réponse. La mobilisation des assistants psychosociaux (APS) et des psychologues pour fournir un soutien direct et individualisé aux patients et familles affectés par la MVE a été la stratégie clé de l'intervention du Ministère de la Santé - Psychosocial. L'APS, en tant qu'épine dorsale de la réponse psychosociale, représente un élément essentiel de la réponse psychosociale ainsi qu’une contribution importante du secteur de la protection de l'enfance dans le domaine de la santé publique réponse. Cette fonction s'est avérée non seulement habile à créer la confiance, mais aussi à la confiance avec les familles et les communautés touchées - mais aussi en facilitant l'accès à l'information et d'autres domaines d'intervention plus sensibles, tels que l'accès à l'eau potable, la décontamination, la vaccination, les enterrements sûrs et dignes (etc).