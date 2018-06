RDC : Caritas Congo Asbl remet 4 Unités mobiles de dépistage actif de la Tuberculose au PNLT

DRC: 4 mobile units for active TB screening delivered to PNLT by Caritas Congo Asbl. Kinshasa, le 08 juin 2018 (caritasdev.cd) : Le Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo Asbl, Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, a remis officiellement deux Unités mobiles de dépistage actif de la tuberculose au Directeur du programme national de Lutte contre la Tuberculose (PNLT). Cette sobre cérémonie a eu lieu mardi 05 juin 2018 au Laboratoire National de référence de Mycobactéries (LNRM) de ce programme du Ministère de la Santé Publique, à Kinshasa/Lingwala.

Ces deux véhicules spécialisés venaient s’ajouter à deux autres Unités mobiles remises toujours par la Caritas au PNLT, à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 avril 2018. Les deux dernières avaient été retenues en France où des spécialistes du PNLT étaient en formation pour une meilleure utilisation de ces véhicules.

Ces Unités mobiles contiennent principalement un laboratoire et un appareil dénommé « Gene-Expert », capable d’assurer le dépistage de la tuberculose pharmaco-résistante ainsi qu’un appareil de radiographie. Ces Unités mobiles de dépistage actif se déplaceront dans les lieux où la population est "à risque" pour proposer aux personnes de faire un dépistage actif, notamment les sites miniers. Elles seront ainsi réparties à Bunia, Mbuji-Mayi, Lubumbashi et à Kinshasa.

Cette dotation au PNLT s’inscrit dans le cadre du programme "Investir pour obtenir plus d’impact contre la tuberculose et le VIH en République Démocratique du Congo (RDC), financé par le Fonds Mondial, pour la mise en œuvre de la Note Conceptuelle Unique pour la Tuberculose et le VIH", dont Caritas Congo Asbl, était Récipiendaire Principal jusqu’en fin décembre 2017.

Guy-Marin Kamandji