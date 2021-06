RDC : Caritas Congo Asbl et la Coopération Suisse engagées dans le « Projet Intégré Nutrition-Santé (PINS) dans les Zones de Santé de Kalehe et Kirotshe »

Goma, le 24 juin 2021 (caritasdev.cd) : En vue de contribuer aux efforts du Gouvernement congolais dans la lutte contre la malnutrition en RDC, et particulièrement dans les Provinces du Nord et Sud-Kivu, la Caritas Congo Asbl va mettre en œuvre le « Projet Intégré Nutrition-Santé, PINS, dans les Zones de Santé de Kalehe et Kirotshe », avec l’appui financier de la Coopération suisse (DDC). Il sera exécuté par un consortium d’ONG nationales (TPO, Caritas Goma et BDOM Bukavu), sous le lead de la Caritas Congo Asbl, pour la période allant du 01.06.2021 au 30.11.2023, soit 30 mois d’exécution. L’enveloppe globale de ce projet est de 3.721.449 USD, dont 2.503.818 USD de la Direction de Développement et de la Coopération Suisse (67%) contre 1.217.551 USD (33%) de contribution de la Caritas et ses partenaires d’exécution. Le lancement de ce projet a eu lieu jeudi 24 juin 2021 à Kirotshe, en présence du Chef de Division Provinciale de la Santé (DPS) du Nord-Kivu, des Représentants de la Direction de Développement et de la Coopération Suisse et de Caritas Congo Asbl, de toute l’Equipe-Cadre de la Zone de Santé de Kirotshe, du Mwami Chef de la Chefferie des Bahunde (représenté) ainsi que de toutes les notabilités locales.

Le PINS consiste à une intégration de l’approche communautaire et multisectorielle dans la lutte contre la Malnutrition et la promotion de la santé dans 16 Aires de Santé des Zones de Santé de KALEHE (10 AS) et KIROTSHE (6 AS). D’une manière globale, il vise la réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 0 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes, à travers les interventions de prise en charge communautaire de la malnutrition, la promotion des mesures d’hygiène et assainissement et la lutte contre l’insécurité alimentaire des ménages.

Il sera donc question de mener des interventions dans 20 Structures sanitaires et communautaires des Zones de Santé de Kalehe et Kirotshe (16 CS, 2 HGR et 2 CH) afin de contribuer à l’amélioration du bon état sanitaire et nutritionnel de la communauté entière et plus spécifiquement celui des femmes enceintes et allaitantes, les femmes en âge de procréer et des enfants de moins de 5 ans.

Ces détails ont été soulignés par les orateurs qui se sont succédés lors de la cérémonie de lancement du PINS à Kirotshe.

Une cérémonie similaire se déroulera d’ici quelques jours dans la Province du Sud-Kivu pour le compte de la Zone de Santé de Kalehe.

Le PINS s’inscrit dans le cadre général du plan national de développement sanitaire et le plan stratégique national multisectoriel de nutrition, à travers un engagement commun du Gouvernement congolais et ses Partenaires Techniques et Financiers. Cet engagement s’est matérialisé par la signature d’un contrat de contribution entre la DDC et Caritas Congo Asbl à la fin du mois de mai 2021.

Pour mémoire, Caritas Congo Asbl est l’organe technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise Catholique en RDC. Avec ses 47 Bureaux (Caritas-Développement Diocésaines) disséminés à travers tout le pays, elle s’occupe des activités liées à la promotion de la Santé, du Développement durable et à la réponse d’urgence/Social. Elle est l’une des 162 Organisations membres de la grande Confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican.

Guy-Marin KAMANDJI