RDC : Caritas ajoute la protection des personnes les plus vulnérables à la sensibilisation des populations contre la Covid19

Kinshasa, le 09 juin 2020 (caritasdev.cd) : Le Cardinal Fridolin Ambongo a lancé mardi 09 juin 2020 le projet de « sensibilisation des populations et protection des personnes les plus vulnérables contre la pandémie de la maladie à Coronavirus dans la ville de Kinshasa ». C’était au Centre Lindonge, en présence du Secrétaire Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et d’une poignée d’invités, dont les Relais Communautaires, recrutés pour servir des Crieurs-sensibilisateurs.

« A l’occasion du lancement de ce projet, nous voudrions dire un merci tout particulier et de tout cœur au Cardinal Préfet du Dicastère Service pour le Développement Humain Intégral du Saint Siège et au Secrétaire Général de Caritas Internationalis pour leur sollicitude envers la population congolaise à travers les moyens mis à notre disposition pour sa sensibilisation », a déclaré le Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo Asbl, Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, dans son speech.

En fait, fruit du plaidoyer mené par Caritas Congo Asbl au près des deux Instances du Vatican susmentionnées, ce projet est mis en œuvre par le Service de la Diaconie et par le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) de l’Archidiocèse de Kinshasa. Il vise à sensibiliser les populations et protéger les personnes les plus vulnérables, c’est-à-dire les personnes de 3ème âge contre cette pandémie, dans la mégapole qu’est la ville de Kinshasa, avec ses millions d’habitants.

D’une durée de trois mois, ce projet va assurer la sensibilisation la plus large possible de la population de Kinshasa en déployant des crieurs, banderoles, affiches et véhicules équipés de lance-voix à travers les quartiers et Districts de Kinshasa, en privilégiant les communes les plus pauvres où les fréquentes coupures d’électricité ne permettent pas à la population d’accéder aux messages officiels diffusés par les radios et télévisions, a indiqué le Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl.

« Ce faisant, ledit projet voudrait casser la pernicieuse rumeur de dénégation de la Covid19, délibérément entretenue dans notre ville par les personnes malintentionnées qui veulent induire la masse en erreur et favoriser l’embrasement de notre ville et de notre pays à cette pandémie dont la virulence nous est pourtant relatée à chaque instant par les médias du monde entier », a souligné Mr Deagbo. « C’est ici le lieu de dire haut et fort que Corona existe ; mais, nous pouvons l’éviter en respectant les gestes-barrière proposées par les Autorité sanitaires de notre pays », a-t-il insisté.

Ce projet va également assurer la protection des personnes de 3ème âge hébergés dans 8 hospices de vieillards de Kinshasa, en équipant ceux-ci avec des dispositifs de lavage des mains et des produits d’assainissement.

Cardinal Ambongo : « Ce n’est plus le moment de minimiser, ni de sous-estimer, un ennemi aussi redoutable que la Covid19 »

Lançant la caravane motorisée qui a donné le go de cette campagne, le Cardinal Fridolin Ambongo a salué « cette initiative heureuse pour notre peuple, particulièrement pendant cette période où la maladie à Coronavirus se fait de plus en plus menaçante ; elle se fait de plus en plus dangereuse. Il y a beaucoup de gens qui s’inquiètent ; beaucoup de gens ont peur ». L’Archevêque de Kinshasa a martelé ensuite : « Ce n’est plus le moment de minimiser, ni de sous-estimer un ennemi aussi redoutable ». Pour lui, cette activité de sensibilisation est importante « pour que chaque fils et fille de notre ville de Kinshasa puisse recevoir le message juste et savoir l’attitude à adopter dans un contexte de péril comme maintenant ».

Le Cardinal a dit fonder tout son espoir sur ce travail pour épargner à « notre peuple de maladie et même de pertes de vies humaines. C’est pourquoi je voudrais placer ce travail que vous allez commencer, sous la protection du Seigneur Dieu lui-même ».

Pour rappel, pendant que la RDC cheminait sûrement vers la fin de la longue épidémie de la Maladie à Virus Ebola, la 10ème au pays, la maladie à Coronavirus, la COVID 19, y a fait son apparition depuis le 10 mars 2020 en provenance de l’Asie, via l’Europe. Aussi ravageuse que la 1ère, elle a déjà emporté 88 personnes, sur un cumul de 4.106 cas confirmés (avec 3.715 pour la seule ville de Kinshasa), dont 537 personnes guéries à la date du 07 juin 2020. Onze Provinces de la RDC sont touchées par cette pandémie.

Caritas Congo Asbl et sa Structure diocésaine de Caritas-Développement Kinshasa sont en train d'achever un autre projet, lancé vendredi 15 mai 2020, visant la sensibilisation et mobilisation communautaire de population de Kinshasa contre la maladie à Coronavirus 2019 (Covid-19). Il a été appuyé par Caritas Luxembourg, Caritas International Belgique et CRS (Caritas des USA).

Guy-Marin Kamandji