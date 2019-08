RD Congo - Tanganyika, Haut-Lomami et Haut-Katanga : Plan Opérationnel d'Urgence (Juillet - Décembre 2019)

La stratégie vise à répondre aux trois problématiques humanitaires principales : i) la vulnérabilité aiguë causée par la perte d’accès aux biens, services de base et moyens de subsistance; ii) les violations du droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne ; et iii) la surmortalité/surmorbidité liée aux épidémies, à la malnutrition et à l’urgence alimentaire.

Cette stratégie, les modalités de réponse, et le ciblage des bénéĕ ciaires ont été développés en conformité avec le cadre logique du Plan de Réponse Humanitaire 2019 pour la RDCongo et ses trois premiers objectifs stratégiques.

Les besoins prioritaires ont été déĕ nis sur base de l’analyse des conditions de vie des populations aff ectées et de l’évolution du contexte dans les prochains mois, en lien avec les activités d’assistance humanitaire déjà en cours.

1. Zones en priorité 1 :

Territoire de Kalemie : ZS de Kalemie (axes Kalemie-KatibiliKatombo-Tembwe, Kalemie-Makal-Miswaki, Kalemie-TundwaKisondja-Tundwa-Kabulo-Kyoko) et ZS Nyemba (axe Kalemiecentre : les 14 sites de déplacement); Territoire de Manono: ZS de Manono (axes Manono-Malata-Mundji, Muyumba-MboyaMpanda); Territoire de Moba : ZS de Kansimba (axes KalaKayabala, Mwanza-Kabwela); Territoire de Nyunzu : ZS de Nyunzu (axe Kabeya Mayi-Kalima) ; Territoire de Pweto : ZS de Kilwa et Pweto (axes Kamabange-Dubie-Kaswete-Katonta, Pweto-Kipeto-Mwabu-Kapampa, Pweto-Kasama-Mwenge) ; Territoire de Mitwaba : ZS de Mitwaba et de Mufunga Sampwe (axes Mitwaba-Kisele, Mufunga-Mitwaba-Kincha); Territoire de Malemba-Nkulu : ZS de Malemba, Lwamba, Mukanga et Mulongo (axes Badya-Lwamba, Malemba-Kabala-Songwe,

Mukanga-Kayumba, Malemba-Mulongo-Longe).

2. Zones en priorité 2 :

Territoire de Kabalo: ZS de Kabalo (axe Kabalo-KashaleKeshola); Territoire de Kongolo : ZS de Mbulula (axe KongoloMbulula) ; Territoire de Manono : ZS de Manono (axe KiambiMbayo-Sangwe) ; Territoire de Moba : ZS de Moba (axe Moba port-bord du lac jusqu’à Moliro) et ZS Kansimba (KamenaKasenga Nganya) ; Territoire de Nyunzu : ZS de Nyunzu (axes Nyunzu-Lwizi, Nyunzu-Makumbo).

L’ approche multisectorielle a été retenue comme la mieux adaptée pour assurer une réponse adéquate aux besoins globaux des populations aff ectées, en évitant le saupoudrage et en renforçant l’impact des interventions.

Un accent particulier a été mis sur l’intégration de la centralité de la protection, entre autres, aĕ n d’atténuer les risques que courent les personnes aff ectées et de tenir compte des vulnérabilités particulières à l’origine de ces risques, y compris celles que connaissent les hommes, les femmes, les ĕ lles, les garçons et autres groupes ayant des besoins spéciĕ ques.

Au total, 90.6 millions USD sont requis pour ĕ nancer la mise en œuvre de ce plan opérationnel pour une réponse multisectorielle en faveur de 737 365 personnes avec les besoins les plus urgents. Le manque de réponse pour les priorités identiĕ ées pourrait aggraver les vulnérabilités des personnes dans le besoin.

La coordination stratégique et opérationnelle de ce Plan sera assurée par le pôle régional de Kalemie, qui couvre les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika2 .