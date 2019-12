RD Congo : Tableau de bord humanitaire (janvier à septembre 2019)

APERÇU DE LA SITUATION

La situation humanitaire en RDC a été marquée par la persistance des violences dans les régions du Nord et du Centre Est, et par une situation épidémiologique préoccupante à travers le pays. Des déplacements importants de population ont été rapportés dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu entre janvier et septembre 2019; et le rapatriement spontané de près de 14 000 réfugiés congolais à Pweto et dans la région du Kasaï au 30 septembre. L’évolution de l’épidémie de rougeole et les flambées de choléra demeurent préoccupantes avec 203 179 cas de rougeole et 21 715 cas de choléra enregistrés entre janvier et septembre. La maladie à virus Ebola continue dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, et une baisse des cas est enregistrée depuis juillet 2019.

Au 30 septembre 2019, 569 millions de dollars américains ont été mobilisés, soit près de 34,4 pour cent du financement requis pour le plan réponse humanitaire (PRH) de la RDC en 2019. Ce manque de financement limite la capacité de réponse des partenaires. A la fin du 3ème trimestre, 41 pour cent des personnes ciblées en 2019 ont été assitées.