RD Congo - Sud-Kivu & Maniema : Note d’informations humanitaires du 22.1.2019

FAITS SAILLANTS

L’insécurité et les exactions occasionnent de nouveaux déplacements des territoires d’Uvira et de Kalehe.

APERÇU DE LA SITUATION

Des sources locales ont rapporté une reprise des violences du 16 au 17 janvier 2019 dans les Moyens Plateaux d’Uvira. Les affrontements ayant opposé différentes milices dans la zone ont été la cause du déplacement de nombreux habitants des localités de Mubere, Kabere, Kishagala, Kihinga et Mulenge, en groupement de Lemera. Selon les sources humanitaires, environ 25 000 personnes ont dû quitter leurs villages vers les localités riveraines dans les groupements de Kigoma et à l’intérieur du groupement de Lemera. Les mêmes sources font état des conditions de vie très précaires dans les villages d’accueil de Mugule, Katala et Mashuba. Les médecins basés à Mulenge auraient également été contraints de se déplacer vers Lemera.

Une accalmie observée le 19 janvier avait permis à quelques ménages de retourner dans leurs villages. Mais, en raison de la reprise des combats observés dans la journée du 20 janvier, de nouveaux déplacements ont été observés, brisant l’élan de retour qui pointait à l’horizon. De leur côté, les acteurs humanitaires ne peuvent apporter une assistance aux déplacés et leurs familles d’accueil à cause de la volatilité de la situation sécuritaire. Ce regain de violence influe négativement sur les conditions de vie de plusieurs milliers de ménages du groupement de Lemera, qui, au mois de novembre dernier, s’étaient déjà déplacés suite aux affrontements entre différents groupes armés. A la faveur d’une accalmie retrouvée quelques jours après, la majorité de personnes déplacées ont décidé de retourner dans leurs villages.

Des incursions menées par les milices locales dans le groupement de Mubugu (territoire de Kalehe) auraient conduit au déplacement de plus de 20 000 personnes, entre le 26 et le 30 décembre dernier, selon les alertes partagées par les acteurs locaux de la zone de Bunyakiri. Les personnes déplacées proviendraient des localités de Citahabwa, Ngokwe, Ciriba, Kitababulwa, Lukando. Ces populations ont été accueillies à Karasi, Kachiri, Irangi, Kambegete, Kashewe, Mingazi. Certains déplacés tenteraient d’effectuer des mouvements pendulaires pour trouver de quoi se nourrir, mais font face à la crainte des exactions de la part des individus armés. Cette situation serait à la base de la dégradation de leurs conditions de vie.

Ndabunge, Bubamba, Nyenge, Katako, Mbarara, Lai-Lai, Rumondo et Le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP) planifie, dans les prochains jours, une évaluation des besoins dans la zone de Bunyakiri. En dépit d’une relative accalmie observée dans le territoire de Shabunda au cours des derniers jours, des membres appartenant aux milices locales auraient mené diverses incursions dans les villages du groupement Bamuguba-Nord, en y commettant des pillages et des mauvais traitements envers les civils. Des mouvements de populations de courte durée ont notamment été signalés dans la zone limitrophe entre le territoire de Shabunda (Sud-Kivu) et la Maniema (au nord de la zone de santé de Lulingu).