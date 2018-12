RD Congo - Sud-Kivu & Maniema : Note d’informations humanitaires du 12.12.2018

Faits saillants

Les affrontements armés conduisent au déplacement de près de 13 000 personnes dans le territoire de Fizi.

Plus de 65 000 personnes déplacées et retournées reçoivent des vivres dans les territoires de Kabambare et de Kabare.

Aperçu de la situation

Une dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire a été observée dans la zone de santé de Nundu (territoire de Fizi). En cause, les affrontements qui ont éclaté le 4 décembre entre les forces armées régulières et les groupes armés dans les Moyens-Plateaux des localités de Mboko et Lusenda. Selon les estimations de sources humanitaires dans la zone, ces combats ont conduit au déplacement de près de 13 000 personnes de localités situées sur l’axe Lusenda, Swima, Ake, Mitamba et Makobola. La majorité des déplacés, estimée à 85% de personnes, serait déjà retournée dans leurs villages. Dans la zone Est du territoire de Shabunda, une détérioration de la situation humanitaire a été observée sur l’axe KigulubeByangama suite à la récurrence des pillages et des exactions par des individus armés à l’endroit des populations civiles.

Dans le groupement de Kalonge (territoire de Kalehe), la précarité des conditions sécuritaires a contraint les acteurs humanitaires à suspendre leurs interventions, en faveur des plusieurs personnes déplacées en provenance de la chefferie Nindja (territoire de Kabare), au début du mois d’octobre dernier. Les conditions de vie de ces personnes déplacées continuent de se dégrader et pourraient mener à une explosion de maladies d’origine hydrique et une diminution de l’accès à la nourriture et aux soins de santé.

La détérioration des conditions sécuritaires dans le territoire de Kabambare (Maniema) a aussi conduit les acteurs humanitaires à suspendre leurs interventions, notamment suite aux attaques ayant ciblé les employés des partenaires impliqués dans la réponse en faveur des déplacés se trouvant à la lisière entre les provinces du Maniema et du Sud-Kivu (dans le secteur de Kimbi-Lulenge).