RD Congo - Sud-Kivu & Maniema : Note d’informations humanitaires du 09.10.2018

Fait saillant

Vivres et biens non-alimentaires distribués à plus de 22 000 déplacés de la région de Bijombo

Aperçu de la situation

Les personnes affectées par les tensions intercommunautaires dans la zone de Bijombo depuis avril 2018 font toujours face à des besoins humanitaires importants. Et ce malgré l’assistance déjà apportée par les acteurs humanitaires, notamment en vivres et en biens non-alimentaires (lire Besoins et réponses humanitaires ci-dessous).

En effet, près de 16 000 personnes déplacées du groupement de Bijombo qui se trouvent dans trois localités des groupements d’Itombwe et de Kamombo (Territoire de Mwenga et de Fizi) ont besoin d’une assistance multisectorielle. C’est ce que rapporte le Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) à l’issue de l’évaluation effectuée sur l’axe Mikenge-Kabara du 7 au 17 septembre. Au total, le nombre de personnes qui ont été forcées de se déplacer en raison de la crise dans la zone de Bijombo s’élèverait à 85 000, d’après les estimations des sources humanitaires et locales.

Dans le nord et l’ouest du Territoire de Shabunda, des incidents de protection en lien avec les activités des groupes armés ont continué d’affecter les populations des axes Byangama-Kisuku et Lulingu-Nyambembe (groupements Bamuguba-Nord et Bamuguba-Sud) durant la semaine écoulée. Le pillage des biens des habitants ainsi que l’enlèvement de plusieurs dizaines de personnes ont été signalés par les sources locales.

En outre, les déplacements de population se sont poursuivis dans les territoires de Kasongo et de Kabambare, dans la province du Maniema. Plus de 5 000 personnes des localités de Sciememas, Pene-Katompa et PeneMwimbo auraient fui entre le 28 septembre et le 4 octobre à cause d’affrontements entre l’armée congolaise et des éléments de groupes armés et de violences commises par des hommes en armes, rapportent les sources locales.