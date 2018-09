RD Congo - Sud-Kivu & Maniema : Note d’informations humanitaires du 25.09.2018

Faits saillants

Déplacements de populations et activités humanitaires à l’arrêt : situation préoccupante dans la zone frontalière entre le Sud-Kivu et le Maniema.

Aperçu de la situation

La situation humanitaire s’est fortement détériorée depuis la miseptembre dans les zones de santé de Kimbi-Lulenge (Territoire de Fizi) et de Kabambare (Maniema) en raison des affrontements qui ont opposé les éléments des groupes armés et l’armée congolaise. Environ 40 000 personnes se seraient déplacées de l’axe Lwiko-Kabeya-Penemende-Kilembwe majoritairement en direction de la forêt, selon les alertes reçues des sources locales.

Les activités humanitaires sont à l’arrêt dans la zone en raison de cette situation sécuritaire volatile. L’hôpital général de Kilembwe et le centre de santé de Kabeya sont en rupture d’intrants, rapportent les sources sanitaires sur place. Elles sont donc dans l’incapacité d’apporter les soins d’urgence aux blessés et aux malades. Ces nouveaux incidents viennent encore fragiliser les populations de cette région, déjà affectées par les violences qui ont secoué la zone entre juillet 2017 et janvier 2018.

L’épidémie de choléra a été officiellement déclarée le 12 septembre par l’administrateur du Territoire d’Uvira. Depuis le début de l’année, la zone de santé d’Uvira a enregistré 751 cas de choléra alors que 3 320 ont été notifiés dans toute la province du Sud-Kivu, selon les données de la Division provinciale de la santé (DPS). La zone de santé d’Uvira est donc la deuxième la plus touchée après celle de Fizi, où 1 565 cas ont été notifiés depuis le début de cette année, et où l’épidémie a été déclarée le 3 septembre.

Au Maniema, le contexte humanitaire est également préoccupant avec plus de 67 000 personnes qui se sont nouvellement déplacées dans les régions du sud-ouest, du centre-ouest et au nord de la province entre mai et août 2018 en raison des activités des différentes milices armées. Selon le rapport de la mission conjointe d’évaluation multisectorielle effectuée du 31 août au 11 septembre dans la province du Maniema par les acteurs humanitaires, en collaboration avec les représentants du gouvernement, ces déplacés ont trouvé refuge dans des familles d’accueil et ont besoin d’une assistance humanitaire multisectorielle.