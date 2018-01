RD Congo - Sud-Kivu & Maniema : Note d’informations humanitaires du 02/01/2018

Faits saillants

Plus de 18 250 personnes vulnérables bénéficient de l’assistance en vivres dans le territoire de Kalehe

Quelques 516 444 enfants vaccinés contre la rougeole dans les territoires d’Uvira et de Fizi

Aperçu de la situation

Depuis le 25 décembre 2017, un mouvement de retour de populations déplacées a été signalé au Maniema. Selon les sources officielles et sanitaires, près de 50% de 28 600 habitants de Kabambare centre et environs ont décidé de regagner leurs résidences à la faveur de la reprise, par les forces gouvernementales, de toutes les localités jadis sous contrôle des groupes armés. Depuis le mois d’août dernier, près de 300 000 habitants des zones de santé de Kimbi-Lulenge (territoire de Fizi/Sud-Kivu), de Salamabila, Kabambare et de Wamaza (territoire de Kabambare/Maniema) avaient dû quitter leurs domiciles suite aux affrontements qui ont opposé les miliciens Mayi Mayi à l’armée gouvernementale dans cette région frontalière entre le Sud-Kivu et le Maniema. Dans le groupement de Mulamba (territoire de Walungu), une centaine de ménages s’est déplacée à partir du 30 décembre vers la localité de Luntukulu et les environs. Ces ménages proviennent des localités de Chagombe, Kantugo et les environs, craignant les exactions et les incursions de groupes armés qui exigeaient aux populations de contribuer aux festivités de fin d’année en faveur de ces groupes armés à hauteur de 500$ par village sous peine des représailles , notamment des pillages..

Besoins et réponses humanitaires

Sécurité alimentaire

Dans le cadre du partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la Caritas Bukavu a procédé, du 16 au 31 décembre 2017, à une distribution des rations alimentaires pour 3 650 ménages déplacés, familles d’accueil et autres ménages vulnérables de l’axe Minova-Nyabibwe-Bushaku (en territoire de Kalehe). Cette distribution des vivres couvre les mois de décembre 2017 et de janvier 2018. Cette assistance a été décidée suite à l’évaluation menée par le PAM et son partenaire Woman of Africa, du 09 au 12 novembre 2017, dans les villages abritant les déplacés de moyens et hauts plateaux de Kalehe. Ces personnes ont fui entre juillet et novembre 2017 à cause des affrontements ayant opposé à diverses occasions, les acteurs armés dans le territoire de Kalehe.

Santé

Grâce à l’appui financier du Fonds des Nations pour l’Enfance (UNICEF), l’Agence d’Achat de Performances (AAP), a organisé une campagne de vaccination en urgence contre la rougeole a été menée dans les territoires de Fizi et d’Uvira du 15 au 26 décembre 2017, dans les zones de santé de Nundu, Fizi et Kimbi-Lulenge (territoire de Fizi) et de zones de santé d’Uvira, de Lemera et de la Ruzizi (territoire d’Uvira) Au cours de cette activité, 516 444 enfants de 6 mois à 10 ans ont été vaccinés sur les 493,954 ciblés, soit une couverture de 104,6%.