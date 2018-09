RD Congo - Sud-Kivu et Maniema : Plan Opérationnel d'Urgence (Juin - Novembre 2018)

Le présent document est un Plan Opérationnel dont le but est d’orienter la stratégie de réponse humanitaire à la crise dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema pour six mois (juin - novembre 2018). Il a été élaboré au cours d’un atelier organisé en juin 2018 dans le pôle régional de Bukavu. Il a réuni les membres de l’Inter-Cluster Régional (ICR) et du Comité Régional InterOrganisations (CRIO) pour le centre-Est de la RDC. Des contributions ont aussi été reçues de la part des Comités Locaux Inter-Organisations (CLIO) d’Uvira et Kindu. Au cours de cet atelier les participants ont réalisé une analyse approfondie du contexte de la crise et des tendances humanitaires afin de prioriser les zones et les axes demandant une réponse d’urgence immédiate, ce qui a permis d’aboutir au présent document.

La stratégie vise à répondre aux trois problématiques humanitaires principales : i) la vulnérabilité aiguë des populations causée par la perte d’accès aux biens, services et moyens de subsistance de base ; ii) les violations du droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne et iii) la surmortalité/ sur-morbidité liée aux épidémies et à la malnutrition aiguë.

Cette stratégie, ainsi que les modalités de réponse et le ciblage des bénéficiaires ont été développées en conformité avec le cadre logique du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) pour la RDC 2017-2019, et ses trois premiers objectifs stratégiques (OS1, OS2, OS3).

Les besoins prioritaires ont été définis sur la base de l’analyse des conditions des vie des populations affectées et des tendances pour les prochains mois, en lien avec les activités d’assistance humanitaire déjà en cours.

• Zones en priorité 1 : Zone de Santé de Salamabila et Kabambare (Territoire de Kabambare), ZS de Fizi, Minembwe, Nundu et Kimbi Lulenge (Territoire de Fizi), ZS de Kalole et Mulungu (Territoire de Shabunda), ZS de Itombwe (Territoire de Mwenga), ZS des Hauts-Plateaux, Ruzizi et Lemera (Territoire de Uvira).

• Zones en priorité 2 : ZS de Buniyakiri, Kalonge et Minova (Territoire de Kalehe) et ZS d’Uvira et Ruzizi (Territoire de Uvira).

L’approche multisectorielle a été retenue comme la mieux adaptée pour assurer une réponse adéquate aux besoins des populations affectées, en évitant le saupoudrage et en renforçant l’impact des interventions.

Un accent particulier a été mis sur la centralité de la protection à travers l’intégration transversale d’activités de sensibilisation en faveur d’une meilleure compréhension du mandat et des principes humanitaires et du renforcement du mécanisme de suivi et référencement des victimes.

Au total 67,7 millions USD sont requis pour financer la mise en œuvre de ce Plan Opérationnel, sans lesquels 815 358 personnes resteront sans assistance, dans une situation humanitaire critique. Ce financement est particulièrement urgent étant donné le manque de ressources pré-positionnées pour une réponse rapide.

La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Bukavu qui couvre toutes les provinces du Sud-Kivu et du Maniema.