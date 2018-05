RD Congo - Sud-Kivu et Maniema : Note d'informations humanitaires du 22.05.2018

Faits saillants

Environ 8 000 élèves privés d’école dans le Territoire d’Uvira après les pluies diluviennes

Cours de rattrapage scolaire pour plus de 2 400 enfants déplacés du Territoire de Fizi

Aperçu de la situation

Malgré les réponses données par les acteurs humanitaires (Note d’information du 15 mai 2018), les besoins demeurent importants dans le Territoire d’Uvira après les pluies diluviennes qui ont frappé la région. Selon les dernières estimations, 3 000 ménages ont encore besoin d’une assistance alimentaire, plus de 5 200 de kits de biens non-alimentaires et quelque 4 800 de kits d’abris d’urgence. La multiplication des points de lavage des mains et la construction de douches et de latrines d’urgence supplémentaires sont aussi nécessaires. Pour rappel, plus de 24 000 personnes ont été affectés par ces intempéries, d’après les estimations des acteurs humanitaires.

Dans le domaine de l’éducation, près de 50 écoles ont été détruites à Uvira, la Plaine de la Ruzizi et les Hauts-Plateaux, affectant plus de 8 000 élèves, rapportent les experts en éducation d’Uvira. La distribution de kits pédagogiques, la réhabilitation et l’équipement des salles de classes sont requises.

En termes d’accès, la route Uvira-Baraka reste difficilement praticable malgré les aménagements effectués en plusieurs endroits. Pour le Hautcommissariat pour les réfugiés, par exemple, cette situation rend difficile l’approvisionnement en matériel et en vivres des camps de réfugiés burundais de Mulongwe et de Lusenda.

Suite aux tensions intercommunautaires dans les Hauts-Plateaux de Bijombo (Territoire d’Uvira), le nombre de déplacés qui était jusqu’alors estimé à environ 12 000 serait désormais de 21 000 personnes, qui auraient fui entre le 30 avril et le 7 mai, selon six ONG nationales. Les formations sanitaires des aires de santé de Tchanzovu, Ishenge, Mugogo et Kateja ne sont plus fonctionnelles, privant près de 22 000 personnes de soins de qualité. Environ 900 cases ont aussi été brûlées à Tchanzovu, Kateja et Mugogo ; 17 écoles ont fermé leurs portes après avoir été soit pillées soit démolies, affectant quelque 1 500 élèves.