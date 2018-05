RD Congo - Sud-Kivu et Maniema : Note d'informations humanitaires du 15.05.2018

Faits saillants

 La dégradation des routes dans le sud du Sud-Kivu retarde les actions humanitaires

 La persistance des tensions entraîne des mouvements de population dans les hauts-plateaux de Bijombo

Aperçu de la situation

Alors que 65% des routes de la province du Sud-Kivu sont considérées comme infranchissables ou difficilement praticables, l’accès physique dans le sud de la province du Sud-Kivu s’est encore compliqué durant la semaine écoulée. Le trafic entre Uvira et Baraka a été interrompu du 10 au 12 mai dans la soirée en raison d’éboulements survenus à Makobola I, à une dizaine de kilomètres d’Uvira, après les pluies diluviennes qui ont frappé la région depuis mars et particulièrement depuis fin avril. La circulation a pu être rétablie grâce aux travaux de réhabilitation entrepris par un acteur privé en soutien au gouvernement provincial.

Le tronçon reste toutefois difficilement praticable et la situation a des répercussions négatives sur les actions humanitaires. Le Haut-commissariat pour les réfugiés ne peut, pour l’heure, approvisionner en vivres et en matériel de construction les camps de réfugiés burundais de Lusenda et de Mulongwe. Plusieurs partenaires ont dû retarder leurs activités, notamment l’ONG nationale Popoli Fratelli, qui prévoyait une distribution de vivres, non-vivres et kits hygiéniques en faveur d’une centaine de ménages dans deux localités proches de Fizi, ou encore l’ONG Mamas for Africa, qui devait amener sept femmes victimes de violences sexuelles de Baraka vers Bukavu pour qu’elles soient prises en charge.

Le contexte humanitaire dans le Territoire d’Uvira reste aussi critique après ces intempéries. Pour rappel, près de 2 000 maisons ont été détruites à Uvira, affectant quelque 10 000 personnes, selon les acteurs humanitaires. Dans la plaine de la Ruzizi, d’importants dégâts ont aussi été enregistrés. Plus de 2 800 maisons se seraient affaissées dans les localités de Kiliba OND, Kiliba Kabulimbi, Bwegera et Kamanyola, d’après le bilan initial de la Croix-Rouge nationale.

Les acteurs humanitaires ont déjà assisté les populations affectées dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. L’aide de l’église norvégienne, avec l’appui de l’UNICEF, a distribué quelque 1 900 purifiants pour l’eau. Elle a aussi fourni une centaine de bidons en plastique, installé huit points de lavage des mains et effectue des sensibilisations sur la promotion de l’hygiène. De son côté, ACTED avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID/OFDA), planifie une distribution de kits de biens nonalimentaires pour 800 ménages sinistrés des quartiers Kavimvira et Kahororo, dans le nord d’Uvira. Parmi ces ménages, 300 recevront également des kits hygiéniques. Mercy Corps envisage pour sa part une intervention multisectorielle en cash en faveur de quelque 2 000 ménages de plusieurs quartiers d’Uvira en fonction des besoins qui seront identifiés.

En outre, les tensions intercommunautaires se sont intensifiées dans les hauts-plateaux de Bijombo (Territoire d’Uvira). Alors que le chiffre de quelque 10 000 personnes déplacées avait, dans un premier temps, été avancé par plusieurs ONG nationales, ce nombre se monterait maintenant à environ 12 500 déplacés. Ces dernières auraient fui les violences qui ont débuté le 30 avril. La zone est en proie à des conflits récurrents, mais aucune évaluation humanitaire n’a eu lieu dans la zone depuis juin 2017 à cause des difficultés d’accès physique et du contexte sécuritaire volatile.