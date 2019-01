RD Congo : Snapshot du Fonds humanitaire (janvier à septembre 2018)

Le Fonds Humanitaire RDC (FH RDC) fournit un financement flexible, efficace et opportun aux besoins humanitaires les plus critiques. Depuis le début de l’année 2018, la Coordonnatrice Humanitaire a alloué 55 millions de dollars américains à travers le FH RDC. En tout, 102 projets ont été financés à travers 1 allocation Standard, 6 allocations Urgence et 1 allocation Première Urgence. Les différentes allocations ont pour objectif de fournir une aide multisectorielle aux populations affectées par la crise afin de (i) répondre aux besoins les plus urgent des personnes déplacées et retournées (ii) assister les personnes les plus vulnérables face aux risques de protection (iii) faire baisser les risques élevés de mortalité en lien avec les épidémies, la malnutrition sévère et le niveau d’insécurité alimentaire. En octobre deux allocations Première Urgence et une allocation Urgence ont été lancées. Ces processus sont en cours.