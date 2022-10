RD Congo : Situation humanitaire dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo - Rapport de situation #9 (03 octobre 2022)

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 30 septembre 2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).

FAITS SAILLANTS

Plus de 233 000 personnes déplacées depuis mars 2022

Plus 12 000 personnes retournées de l’Ouganda depuis début septembre

Lancement d’un projet, financé par le CERF, contre les violences basées sur le genre et l’exploitation et abus sexuels

APERÇU DE LA SITUATION

Au 29 septembre, plus de 12 300 personnes, qui vivaient dans la localité ougandaise de Kisoro, sont retournées volontairement à Rutshuru et ont été enregistrées ans le site des personnes déplacées de Rwasa II, selon les autorités locales et des organisations humanitaires.

Le site de Rwasa II - avec ses 2 005 abris individuels et 12 hangars communautaires nouvellement construits - était initialement érigé pour libérer les établissements scolaires de Rutshuru servant d’abris à plus de 11 300 personnes déplacées depuis mars Ces personnes retournées d’Ouganda sont pour la plupart originaires de Bunagana et ses environs.

Au 29 septembre, la Commission mouvement de population locale a noté la présence de 233 985 personnes déplacées dans le territoire de Rutshuru. Près de 82% des déplacés se trouvent dans la zone de santé de Rutshuru ; dans le territoire de Nyiragongo, plus de 24 500 personnes sont en situation de déplacement depuis mars. Au moins 88% de ces populations déplacées sont logées dans des centre collectifs (écoles, églises). Le Comité des déplacés estime qu’au moins 10 décès dont huit enfants ont été enregistrés parmi les déplacés à Nyiragongo, au 30 septembre. Des acteurs spécialisés en santé, nutrition et sécurité alimentaire mènent des investigations afin d’identifier les causes principales pour mieux orienter la réponse. L’abri, l’alimentation, l’eau potable et les articles ménagers essentiels constituent les besoins urgents dans les sites et centres collectifs.