RD Congo : Situation humanitaire dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, 15 juin 2022, rapport de situation #2

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 8 au 14 juin 2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).

FAITS SAILLANTS

• L’insécurité entrave l’assistance humanitaire à plus de 25 000 personnes sur l’axe Burayi-Bunagana

• Plus de 15 000 personnes déplacées risquent d’être privées de soins de santé à Rutshuru centre et Kiwanja.

APERÇU DE LA SITUATION

La situation sécuritaire reste tendue dans le groupement de Jomba du territoire de Rutshuru où les affrontements entre l’armée congolaise et des combattants du Mouvement du 23 mars (M23) se poursuivent depuis fin mars. A cause de la situation au 13 juin, Bunagana s’est vidée de presque toute sa population, réfugiée notamment en Ouganda. Les activités humanitaires sont suspendues dans plusieurs localités de Rutshuru suite à la poursuite des affrontements. Depuis le 12 juin, le trafic a été coupé sur l’axe BurayiBunagana, où plus de 25 000 personnes déplacées et retournées attendent l’assistance depuis le début des violences en mars dernier. Cette route est aussi l'une des routes d'intérêt économique pour le commerce entre la RDC et l'Ouganda via le territoire de Rutshuru.

Dans le territoire de Nyiragongo, les acteurs humanitaires ont observé depuis le 12 juin des nouveaux déplacements préventifs de la population des groupements Kibumba et Buhumba vers Kibati, Munigi et Goma.