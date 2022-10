RD Congo : Situation humanitaire dans les provinces du Kwilu, Kwango et Maï-Ndombe (24 octobre 2022)

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 24 octobre 2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).

FAITS SAILLANTS

• Fermeture du centre collectif de Malebo dans la ville de Bandundu

• Besoin de renforcer la réponse humanitaire dans les zones d’accueil des personnes déplacées.

APERÇU DE LA SITUATION

La situation est relativement calme dans les provinces de Kwilu et Mai-Ndombe affectées par les violences communautaires depuis juillet 2022. Cependant, des attaques sporadiques se sont poursuivies dans les territoires de Bagata (province de Kwilu) et de Kwamouth (province de Mai-Ndombe) en dépit des efforts déployés par les autorités pour assurer la protection des civils et renforcer la cohabitation entre les communautés locales.

Près de 30 personnes ont ainsi été tuées entre le 11 et le 18 octobre 2022 dans les villages Kishia Kambulu, Musiamu, Bakwa et Bukaka. Au moins 180 personnes ont été tuées dans des violences depuis juillet dernier dans les provinces du Kwilu et Mai-Ndombe, selon les autorités. Mais ces chiffres ne représenteraient que la partie immergée de l'iceberg, selon plusieurs sources locales. Des enterrements dignes et sécurisés (EDS) n’ont jamais été effectués dans certaines fermes/villages ainsi que dans la brousse pendant les hostilités, rendant difficile le monitoring des décès. L’absence des EDS pourrait aussi accroître les risques des épidémies dans ces zones.

Depuis le début de la crise, plus de 48 169 personnes se sont déplacées des provinces de Maï-Ndombe et Kwilu vers plusieurs localités des mêmes provinces, ainsi que vers les provines voisines de Kwango et Kinshasa, selon les autorités provinciales. Plus de 2 600 personnes ont trouvé refuge en République du Congo, selon le HCR. Environ 7 500 personnes sont retournées dans leurs villages de Masia-Kwa dans le territoire de Kwamouth (province de Mai-Ndombe) suite à un retour d’accalmie, selon les autorités locales.

Les acteurs humanitaires font face à des problèmes d’accès physique et sécuritaire pour atteindre les personnes affectées par les violences. La zone de santé de Kikongo (territoire de Bagata, province de Kwilu) qui a accueilli plus de 50 % des personnes déplacées (soit 24 415 personnes), n’est actuellement accessible que par la voie fluviale et à moto à partir de la ville de Bandundu. Le trafic fluvial sur cet axe reprend progressivement depuis environ une dizaine de jours. Les routes secondaires sont dans un état de délabrement très avancé, tandis que le trajet par la route nationale est distant de plus de 700 Km (soit deux jours de voyage) pour atteindre Kikongo. L’insécurité continue aussi d’empêcher les partenaires humanitaires de mener des évaluations des besoins dans les villages qui ont été affectés par les violences sur le long de la route nationale 17 (RN17).

Depuis le 21 octobre, le gouvernement congolais a décidé de la fermeture du centre collectif Malebo qui accueillait plus de 2300 personnes dans la ville de Bandundu. Ces personnes ont reçu auprès des autorités des frais de transport (200 000 francs congolais par ménage déplacé) afin de d’organiser leurs retours dans leurs villages de provenance ou leurs relocalisations dans d’autres villes et territoires. Des acteurs humanitaires à Bandundu ont soulevé des préoccupations quant aux mesures d’accompagnement et de protection pour les personnes les plus vulnérables parmi les personnes déplacées. En effet, ce centre collectif abritait des personnes à besoins spécifiques notamment des femmes enceintes, des femmes allaitantes avec des nouveaux nés, des enfants non accompagnés, des personnes du troisième âge et autres. Des personnes déplacées vivant dans les familles d’accueil ont organisé une série de manifestations dans la ville de Bandundu pour réclamer elles-aussi une assistance du gouvernement.

De manière générale, les personnes déplacées vivent dans des conditions précaires dans les zones d’accueil. Dans la ville de Bandundu, les autorités ont déjà rapporté huit décès parmi les personnes déplacées. Les acteurs humanitaires apportent déjà une première assistance, mais face à l’ampleur des besoins, l’assistance humanitaire doit être rapidement renforcée afin de soulager les souffrances des personnes déplacées et retournées.