RD Congo : Situation des alertes mouvements de population (au 31 décembre 2017)

Au cours de l’année 2017, près de 701 alertes précoces faisant allusion aux mouvements de population ont été signalées. 72% de ces alertes ont été évaluées et ont généré plus de 2 millions de personnes déplacées. 76% des 195 alertes non évaluées ont déjà dépassé plus de 60 jours par manque de capacité opérationelle. La majeure partie de ses alertes sont rapportées dans les régions du Sud-Kivu (62), Nord-Kivu (32) et Ituri (16).