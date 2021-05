RD Congo : Éruption volcanique à Goma - Rapport de situation No. 5, 30 mai 2021

FAITS SAILLANTS

• Les autorités locales et les organisations humanitaires s’organisent pour assister les personnes déplacées

• L'Union Européenne alloue 2 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence aux victimes de l'éruption volcanique en RDC

APERÇU DE LA SITUATION

A la suite du Conseil des ministres du 28 mai, le Président de la République, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, a demandé au Gouvernement de redoubler d’efforts pour une meilleure réponse humanitaire et de créer un véritable service public de protection civile et de prévention des catastrophes.

Il a aussi chargé le Ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour le dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabuno. L’hypothèse d’une nouvelle éruption, à terre ou sous le lac, n’est pas totalement écartée.

Une équipe d’experts volcanologues venue pour évaluer la situation a placé une caméra dans le cratère afin de permettre un bon suivi de l’évolution du volcan. Une autre équipe est attendue le 3 juin pour continuer à étudier l’évolution du volcan et renforcer les mesures de surveillance et la coopération entre l’OVG et les experts. Il est possible que la fréquence des mouvements sismiques diminue de plus en plus jusqu’à l’accalmie.

Les activités à Goma sont considérablement ralenties depuis le 24 mai2 . Les problèmes d’approvisionnement et l’augmentation des prix associée a eu des répercussions, Goma étant un des pôles majeurs de ravitaillement des localités de la zone. A Sake, tandis que le 26 mai, il était possible d’acheter 12 kg de farine de maïs sur le marché local avec 10 000 FC, cette somme ne permettait d’en acheter que 8 kg le 28 mai. A Rutshuru centre, le prix d’une mesure de maïs avait quasiment doublé (de 800 à 1 500 FC) entre le 26 et le 28 mai. Cette tendance a vraisemblablement été exacerbée dans les pôles principaux d’accueil de déplacés (notamment à Minova et Sake), de par l’augmentation de la demande