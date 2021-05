RD Congo : Éruption volcanique à Goma - Rapport de situation No. 4, 28 Mai 2021

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 27 au 28 mai 2021, 17:00 heure de Kinshasa1 . Le prochain rapport sera publié le 29 mai 2021.

Fait Saillants

Les secousses sismiques ont perdu en intensité

Au moins 180 000 personnes seraient arrivées à Sake

Des évaluations sectorielles adaptées à la nouvelle situation sont en cours

Une allocation de US$1,2 million du CERF pour les personnes affectées a été accordée

APERÇU DE LA SITUATION

Après l’évacuation de la ville le 27 mai qui a provoqué d’importants embouteillages, la situation revient au calme à Goma. Des partenaires rapportent que 400 000 personnes auraient quitté Goma (chiffre qui reste à confirmer). Certaines personnes seraient néanmoins restées chez elles afin de prévenir d’éventuels cambriolages.

Ce 28 mai, les activités ont repris timidement dans les quartiers non concernés par l’ordre d’évacuation des autorités. Quelques commerces et marchés ont ouvert, les taxis motos et les bus sont fonctionnels. Un faible mouvement de retour dans ces quartiers est aussi rapporté.

Les secousses sismiques continuent, mais elles sont moins fréquentes et ont perdu en intensité, surtout pendant la nuit. Le Moniteur sismique du Rwanda a enregistré entre 6h00 et 8h00 une secousse d’une magnitude de 3.4. Une équipe de volcanologues fait des analyses afin d’élaborer des scénarios sur le comportement du volcan Nyiragongo dans les prochains jours et les éventuelles conséquences au niveau du lac Kivu notamment.

Le personnel des organisations humanitaires a organisé sa présence à Goma et sur les sites de déplacement afin de fournir l’assistance nécessaire aux populations affectées.

D’après des sources locales, le prix des denrées alimentaires continue à augmenter et le franc congolais (FC) prend de la valeur à cause de la difficulté à trouver des dollars US. Le dollar s’échange aujourd’hui à 1 700 ou 1 800 FC (contre 2 000 francs depuis bientôt un an).

Le 28 mai, la MONUSCO a rétabli la circulation au niveau du point des Français sur l’axe Goma- Bukavu facilitant le passage des populations. A la demande du gouverneur du Nord-Kivu, la MONUSCO a fourni de l’eau potable aux populations de Goma qui se déplacent vers Sake et de la nourriture pour les plus jeunes. La Mission a mobilisé deux citernes d’eau et fourni au moins cent paquets de nourriture aux déplacés.

En dehors de Bukavu, les principaux centres de relocalisation sont les villes de Sake au Nord-Kivu, Rutshuru et Minova au Sud-Kivu.