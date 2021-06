RD Congo : Éruption volcanique à Goma - Rapport de situation No. 15, 8 juin 2021

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 8 juin 2021 jusqu’à 16h00 (heure de Goma). A partir du 9 juin, le rapport de situation sera hebdomadaire. Le prochain rapport de situation sera publié le lundi 14 juin 2021.

FAITS SAILLANTS

Début du retour des personnes déplacées à Sake vers Goma

Processus d’identification par les autorités d’un lieu de relocalisation temporaire pour les sinistrés

APERÇU DE LA SITUATION

Ce 8 juin, les autorités provinciales du Nord-Kivu ont démarré l’appui en transport aux personnes déplacées suite à l’éruption du volcan Nyiragongo selon le calendrier annoncé la veille.

Le vice-gouverneur était présent à Sake pour superviser le retour des personnes déplacées. Sur place, des équipes d’OCHA ont observé un grand mouvement de retour. Certaines personnes déplacées, notamment celles qui ont perdu leurs maisons lors de l’éruption volcanique, sont restées à Sake n’ayant pas de logement à Goma. Les autorités locales à Sake se sont engagées à regrouper ces personnes vers un centre collectif et à renforcer leur protection.

Selon la protection civile du Nord-Kivu, la distribution de l’assistance du Gouvernement annoncée par le Premier Ministre se fera dans les différents quartiers de la ville de Goma auprès des personnes retournées.

La Division des affaires sociales (DIVAS), l’UNICEF, la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC) ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) continuent de travailler en étroite collaboration dans le cadre de l’identification, l’assistance et la réunification des enfants non accompagnés. Un système de vérification des alertes et des données a été mis en place avec les acteurs clés pour garantir un suivi efficace de la situation des enfants. Au 8 juin, 1 340 enfants ont été identifiés, dont 1 101 déjà été réunifiés.

La Croix-Rouge de la RDC ainsi que le CICR ont installé six points d’écoute (cabine téléphonique) permettant à toute personne ayant perdu contact avec un proche durant l’éruption volcanique de passer un appel téléphonique. Ces points se trouvent à Minova, Shasha, Sake, Mugunga, Goma et Munigi.

Faisant suite à la demande de l’UNICEF, les directeurs provinciaux de l’Enseignement Primaire,

Secondaire et Technique du Nord-Kivu1, Nord-Kivu 3 et Sud-Kivu 1 ont instruit les chefs d’établissement d’inscrire systématiquement les enfants déplacés dans les écoles situées dans leurs lieux de déplacement. L’UNICEF a aussi demandé de libérer des écoles occupées par les personnes déplacées sur les axes Sake, Karuba et Rubaya. 18 des 54 écoles occupées ont déjà été libérées.

Entre le 3 et le 4 juin, l’ONG INTERSOS, partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a continué à évaluer la situation des personnes déplacées et la tendance des mouvements de population dans la commune rurale de Kibumba et dans le groupement Kanyabayonga et le territoire de Lubero. Selon le bureau de la commune rurale de Kibumba, environ 2 781 ménages des personnes déplacées (sinistrés) de l’éruption volcanique de Goma ont été enregistrés depuis le 28 mai.

En matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA), des acteurs humanitaires ont été formés ce 8 juin à Minova et Rutshuru. Des personnes déplacées ont été sensibilisées à la PSEA y compris sur la confidentialité des allégations à travers les mécanismes de plaintes. Ces activités ont également eu lieu lors de la distribution à Mitsibwe, à 12 km de Minova, en collaboration avec le PAM et la coordination PSEA, ainsi qu’à Minova Bulenga, Kalungu et Kabuye avec les comités locaux de protection, les associations féminines, et les membres de la société civile. A Sake les activités prévues ont été présentées aux populations déplacées.