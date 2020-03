RD Congo - Région Kasaï, Kwango et Kwilu : Plan Opérationnel 2020 (février - juillet 2020)

INTRODUCTION

Le Plan de réponse humanitaire (PRH) 20201 pour la RDC a été élaboré en suivant la nouvelle approche par conséquence humanitaire recommandée par le IASC et pour analyse renforcée des besoins humanitaires et une meilleure priorisation de la réponse.

De par l’ampleur de la crise, la situation humanitaire en RDC reste complexe, très dynamique et variable d’une région à l’autre. L’élaboration de plans de réponse opérationnels régionaux permet ainsi un approfondissement de l’analyse des besoins pour une implémentation contextualisée du PRH et une réponse plus adaptée, efficiente et efficace. Pour ce faire, les Plans opérationnels sont élaborés par les quatre hubs régionaux et mis à jour tous les six mois. Ces plans opérationnels s’alignent sur la planification stratégique 2020.

Les plans opérationnels sont focalisés sur les éléments suivants :

• Analyse approfondie des zones/axes prioritaires en se basant sur les niveaux de sévérité définis dans l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2020 ;

• Identification des secteurs prioritaires en fonction des besoins identifiés

• Définition des modalités d’intervention recommandées ;

• Identification des contraintes d’accès et des mesures de mitigations appropriées ;

• Identification des projets en cours (humanitaires et développement) prenant notamment en compte les informations sur le suivi de la réponse disponibles par la 3W de chaque hub.

STRATÉGIE

Le présent plan opérationnel couvre la région du Kasaï et les provinces de Kwango et Kwilu pour la période de février à juillet 2020.

Il a pour objectif d’orienter la stratégie de réponse humanitaire au niveau régional pour une réponse rapide, efficace et adaptée aux besoins des populations les plus vulnérables affectées par la crise humanitaire.

Les niveaux de sévérité par zone de santé tels que définis dans le HNO 2020 ont été utilisés pour identifier les zones prioritaires : zones de santé avec sévérité intersectorielle 3-4-5 ou zones de santé avec sévérité d’un seul impact (mouvements de population liés aux conflits et catastrophes naturelles, insécurité alimentaire aigüe, malnutrition aigüe, fragilité de l’environnement protecteur) de 4 ou 5. La méthodologie du jugement des experts basée sur l’analyse d’évaluations récentes disponibles a été utilisée pour justifier le changement du niveau de sévérité et/ou priorité lorsque nécessaire du fait d’une évolution majeure de la situation humanitaire.

Zones en priorité 1

• Province du Kasaï : territoire de Kamonia (zones de santé de Kalonda Ouest, Kanzala, Kamonia et Mutena) ; territoire de Luebo (Zones de santé Luebo et Ndjoko Punda) et territoire de Mweka (Zone de santé de Mushenge) ;

• Province du Kwango : territoire de Feshi (Zone de santé de Kisanji), territoire de Kahemba (Zones de santé de Kahemba et de Kajiji)

• Province du Kasaï Central : territoire de Demba (ZS Mutoto) ; territoire de Dimbelenge (ZS Lubunga, Muetshi, Katende) ; territoire de Dibaya (ZS Bunkonde, Dibaya, Tshikula) ; Ville de Kananga (ZSKatoka, Tshikaji) ; territoire de Kazumba (ZS Bilomba, ZS Kalomba, Ndekesha, Tshibala) ; territoire de Luiza (ZS Luambo, Yangala).

• Province du Kasaï Oriental : territoire de Kabeya Kamuanga (ZS Kabeya Kamuanga) ; territoire de Katanda (Tshitenge) ; territoire de Miabi (ZS Miabi) ; territoire de Tshilenge (ZS Kasansa).

Zones en priorité 2

• Province du Kasaï : territoire de Kamonia (zones de santé de Kamwesha, Kitangwa, Nyanga, et Tshikapa), territoire d’Ilebo (Zone de santé de Banga Lubaka), territoire de Mweka (Zone de santé de Bulape et de Kakenge).

• Province de Kwango : territoire de Kasongo Lunda (Zone de santé de Kasongo Lunda et Tembo) et territoire de Popokabaka (Zone de santé de Popokabaka).

• Province du Kasaï Central : territoire de Demba (ZS Bena Leka, Demba) ; territoire de Dibaya (ZS Lubondaie) ; territoire de Dimbelenge (ZS BenaTshiadi) ; territoire de Kazumba (ZS Mikalayi) ; Ville de Kananga (ZS Kananga) ; territoire de Luiza (ZS Luiza, Masuika) ;

• Province du Kasaï Oriental : ; Ville de Mbuji-Mayi (ZS Bipemba, Muya) ; territoire de Miabi (ZS Cilundu) ; territoire de Tshilenge (ZS Tshilenge) ; territoire de Katanda (ZS Bibanga)

• Province de Lomami : territoire de Kabinda (ZS Kabinda) ; territoire de Mwene Ditu (ZS Makota, Mwene Ditu), territoire de Kamiji (ZS Kamiji) ; territoire de Luilu (ZS Kanda Kanda, Kalenda, Luputa, Wikong) ; territoire de Ngandajika (ZS Mulumba) ;

• Province du Sankuru : territoire de Katako Kombe (ZS Katako Kombe, Djalo Djeka, Wembo Nyama) ; Ville de Lusambo (ZS Lusambo, Pania Mutombo) ; territoire de Lubefu (ZS Dikungu, Minga, Tshumbe)

Ce plan vise à apporter une réponse humanitaire aux personnes les plus vulnérables affectées par la crise dans les zones prioritaires à travers une approche multisectorielle. La centralité et la transversalité de la protection sera garantie.

Au total US$ 323,2 millions sont requis pour financer la mise en œuvre de ce Plan opérationnel visant à répondre aux besoins de 2,7 millions de personnes.

La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Kananga, qui couvre toute la Région du Kasaï et les provinces de Kwango et Kwilu.