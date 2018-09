RD Congo - Région du Kasaï, Kwilu et Lualaba : Plan de Réponse d'Urgence (Juin - Novembre 2018)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent document est un Plan Opérationnel dont le but est d’orienter la stratégie de réponse humanitaire à la crise dans la région du Kasaï, notamment pour les provinces du Kasaï Central, Kasaï, Kwilu, Kwango, Kasaï Oriental,

Lomami, Sankuru et le Territoire de Kapanga dans la Province du Lualaba entre juin et novembre 2018.

La stratégie vise à répondre aux trois problématiques humanitaires principales : i) la vulnérabilité aiguë des populations causée par la perte d’accès aux biens service et moyens de subsistance de base ; ii) les violations du droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne et iii) la surmortalité/surmorbidité liée aux épidémies et à la malnutrition aigüe.

Cette stratégie, ainsi que les modalités de réponse et le ciblage des bénéficiaires ont été développées en conformité avec le cadre logique du Plan de Réponse Humanitaire pour la RDC 2018-2019, et ses trois premiers objectifs stratégiques (OS1, OS2, OS3).

Les besoins prioritaires ont été définis sur la base de l’analyse des conditions de vie des populations affectées et de la tendance d’évolution dans les prochains mois, en lien avec les activités d’assistance humanitaire déjà en cours.

• Zones en priorité 1 :

Province du Kasaï : Territoire de Dekese (ZS de Dekese); Territoire d’Ilebo (ZS de Banga Lubaka);

Territoire de Kamonia (ZS de Kalonda Ouest,

Kamonia, Kamuesha et Mutena) ; Territoire de Luebo (ZS Luebo et Ndjoko Punda); Territoire de Mweka (ZS de Kakenge et Mweka) et Territoire Dekese (ZS Dekese);

Province du Kasaï Central : Territoire de Demba (ZS de Bena Leka et Mutoto) ; Territoire de Dibaya (ZS de Tshikula) ; Territoire de Dimbelenge (ZS de Katende et Muetshi) et Territoire de Luiza (ZS de Masuika et Yangala);

Province du Kasaï Oriental : Territoire de Kabeya Kamuanga (ZS de Kabeya Kamuanga) ; Ville de Mbuji-Mayi (ZS de Bipemba, Bonzola, Dibindi, Diulu,

Kansele, Lubilanji, Lukelenge, Muya et Nzaba) et Territoire de Miabi (ZS de Cilundu et Miabi);

Province de Lomami : Territoire de Kabinda (ZS Ludimbi Lukula) ; Territoire de Kamiji (ZS Kamiji) et Territoire de Lubao (ZS de Kamana);

Province de Lualaba : Territoire de Kapanga (ZS de Kapanga et Kalamba).

Province du Sankuru : Territoire de Kole (ZS de Bena Dibele) et Territoire de Lusambo (ZS de Lusambo et Pania Mutombo);

• Zones en priorité 2 :

Province du Kasaï : Territoire d’Ilebo (ZS d’Ilebo et Mikope) ; Territoire de Kamonia (ZS de Kanzala,

Kitangwa, Nyanga et Tshikapa) et Territoire de Mweka (ZS de Bulape et Mushenge);

Province du Kasaï Central : Territoire de Demba (ZS de Demba) ; Territoire de Dibaya (ZS de Bunkonde et Dibaya) ; Territoire de Dimbelenge (ZS de Bena Tshiadi et Lubunga) ; Territoire de Kazumba (ZS de Bilomba, Mikalayi et Ndekesha) ; Ville de Kananga (ZS de Lubonga, Kananga et Ndesha) et Territoire de Luiza (ZS de Luiza);

Province du Kasaï Oriental : Territoire de Katanda (ZS de Bilanga et Tshitenge) ; Territoire de Lupapata (ZS de Mukumbi et Tshishimbi) et Territoire de Tshilenge (ZS de Kasansa et Tshilenge);

Province du Kwango : Territoire de Feshi (ZS de Kisanji) ; Territoire de Kahemba (ZS de Kahemba) et Territoire de Kasongo Lunda (ZS de Tembo);

Province du Kwilu : Territoire de Gungu (ZS de Gungu et Mukedi) ; Territoire d’Idiofa (ZS de Kashibanda) et Territoire de Kikwit (ZS de Kikwit Nord et Kikwit Sud) ;

Province de Lomami : Territoire de Kabinda (ZS de Kabinda et Kalonda Est) ; Territoire de Lubao (ZS de Lubao et Tshofa) ; Territoire de Luilu (ZS de Kalenda,

Kanda Kanda, Luputa et Wikong) et Territoire de Ngandajika (ZS de Kalambayi Kabanga, Mulumba et Ngandajika);

Province du Sankuru : Territoire de Katako Kombe (ZS de Djalo Djeka, Katako Kombe et Wembo Nyama); Territoire de Kole (ZS de Kole) ; Territoire de Lodja (ZS de Lodja, Omendjadi, Ototo et Vanga Kete) ; Territoire de Lomela (ZS de Lomela et Tshudi Loto) et Territoire de Lubefu (ZS de Dikungu et Minga).

L’approche multisectorielle a été retenue comme la mieux adaptée pour assurer une réponse adéquate aux besoins globaux des populations affectées, en évitant le saupoudrage et en renforçant l’impact des interventions. Un accent particulier a été mis sur la centralité de la protection à travers l’intégration transversale d’activités de sensibilisation en faveur d’une meilleure compréhension du mandat et des principes humanitaires et du renforcement du mécanisme de suivi et référencement des victimes.

Au total 209,7 millions USD sont requis pour financer la mise en œuvre de ce Plan Opérationnel, sans quoi 1 666 819 personnes resteraient sans assistance dans une situation humanitaire critique. Ce financement est particulièrement urgent étant donné le manque de ressources pré-positionnées pour une réponse rapide.

La coordination stratégique et opérationnelle de sa mise en œuvre sera assurée à travers le pôle régional de Kananga qui couvre toute la région du Kasaï, y compris les provinces de Kwilu et Kwango, à travers l’antenne de Tshikapa, le Sankuru et la Lomami sous l’antenne de Mbuji Mayi et le Territoire de Kapanga dans la Province du Lualaba, sous le pôle de Kananga.