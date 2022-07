RD Congo : Présence opérationnelle des acteurs du GT AME, Sud-Kivu et Maniema / avril-mai 2022

En avril et mai 2022, la situation humanitaire dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema a été caractérisée par la persistance de l’activisme des groupes armés dans plusieurs territoires (Kalehe, Uvira, Walungu, Mwenga et Shabunda), les retours spontanés des déplacés de Bwegera (Plaîne de la Ruzizi) vers les Hauts-Plateaux d’Uvira, et les catastrophes naturelles (villes de Bukavu et de Kindu, territoires de Kabambare, Kalehe, Shabunda et Walungu) obligeant les populations à se déplacer et créant d’énormes besoins, notamment en AME.

Avec les capacités disponibles, 5 organisations partenaires du GT AME se sont positionnés pour des réponses (dont 5 clôturées et 5 en cours) pour un total de 6065 ménages assistés.