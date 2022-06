RD Congo : Présence opérationnelle des acteurs du GT AME, Nord-Kivu - Avril 2022

Après une accalmie temporaire, les populations du territoire de Rutshuru, particulièrement dans les zones de santé de Rwanguba et de Rutshuru, ont été contraintes de nouveau à se déplacer dans ces zones et vers l’Ouganda, en raison des affrontements à répétition entres le groupe armé M23 et les FARDC. Si la réponse a déjà commencé dans la ZS Rutshuru où 4 partenaires AME sont déjà positionnés, l’accès demeure très limité dans une partie de la ZS Rwanguba où 2 partenaires sont positionnés. Vers le nord, en territoire de Beni, les embuscades et incursions des présumés ADF continuent à provoquer plusieurs déplacements de populations dont les vulnérabilités sont exacerbées et dont les besoins, notamment en AME continuent de croître.

Les zones de santé de Kamango et Mutwanga restent encore inaccessibles pour des réponses appropriées. Pour avril 2022, 5400 ménages ont été assistés en province du nord-Kivu dont 2634 en Zs de Rutshuru et Rwanguba. D’autres réponses en AME sont en cours.