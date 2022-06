RD Congo : Présence opérationnelle des acteurs du GT AME, Ituri, avril 2022

Durant ce mois d’avril 2022, la situation sécuritaire est restée volatile suite à la présence et activisme des groupes armés et aux opérations militaires en cours dans la province de l’Ituri. Les conditions de vie des déplacés se détériorent jour pour jour avec l’accroissement des besoins vitaux (notamment en AME). Plusieurs ménages sont restés en déplacement continue dans le territoire de Djugu, Irumu et Mahagi avec des pertes à répétition de leurs biens. Ces ménages sont toujours soumis à des contraintes sécuritaires les empêchant de rentrer dans leurs zones de provenance. Vers le sud dans les zones de santé de Komanda et Lolwa, 2 partenaires du GT AME sont positionnés pour des réponses en AME et 6 autres partenaires dans Djugu et Mahagi.

Pour ce mois d’avril, 9049 ménages ont été assistés et d’autres activités de réponse sont en cours.