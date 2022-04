RD Congo : Présence opérationnelle des acteurs du GT AME, Sud-Kivu et Maniema - Mars 2022

Le contexte humanitaire dans les provinces du Sud Kivu et du Maniema est resté caractérisé par des déplacements des populations à la suite des violents affrontements entre les groupes armés intercommunautaires et entre ces derniers et les FARDC. Ces affrontements sont accompagnés de pillages de biens et incendies de maisons. Les Moyens et Hauts Plateaux de Fizi de Fizi et d’Uvira dans la partie sud de la province du Sud-Kivu ont été les plus affectées. De plus, les opérations militaires dans la zone de santé de Bunyakiri suivi des déguerpissements forcés des peuples autochtones du Parc national de Kahuzi Biega ont directement affecté les conditions de vie. La Coordination Opérationnelle Humanitaire Provinciale (COHP) a priorisé quatre Zones de Santé au Sud Kivu (Bunyakiri, Kimbi Lulenge, Nundu et Uvira) pour lesquelles une stratégie de réponse a été développée. Dans la province du Maniema, en plus des catastrophes naturelles, le contexte est caractérisé par des affrontements entre groupes armés, particulièrement dans le territoire de Kabambare. Pour faire face à ces différentes crises, 7 partenaires du groupe de travail articles ménagers essentiels (GTAME) se sont positionnés dans différentes zones de santé. 4326 ménages (soit 27562 personnes) ont déjà été assistés, d’autres activités de réponse en AME sont actuellement en cours.