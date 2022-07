RD Congo : Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu & Maniema 18 juillet 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 15 juillet 2022.

FAITS SAILLANTS

Au moins 18 enfants séparés de leurs parents suite aux affrontements dans le territoire de Kalehe

Près de 28 000 personnes assistées en aide humanitaire via des transferts monétaires

APERÇU DE LA SITUATION

Territoire de Kalehe

Le 9 juillet, huit civils ont été enlevés lors d’affrontements armés dans le village de Karega dans la Zone de santé de Kalonge, entraînant le déplacement de plus de 2 000 personnes. Au moins 18 enfants auraient été séparés de leurs parents lors de ces affrontements, selon les acteurs humanitaires.

Environ 46 000 personnes déplacées sont arrivées entre mars et juin 2022 dans les régions de Chofi, Kalungu Munanira et Ziralo, fuyant l’insécurité et les violences armées dans les Hauts Plateaux de Kalehe et Minova, selon une évaluation humanitaire organisée du 5 au 9 juillet à Kalehe. Faute de capacités et ressource financière, ces personnes n’ont reçu aucune assistance pour l’heure.

Environ 33 400 personnes, victimes des inondations survenues au cours de la deuxième quinzaine d’avril, dans le territoire de Kalehe, ont besoin d’une assistance humanitaire, selon les autorités locales. Ces personnes sinistrées n’ont pas pu mettre en terre les semences dans leurs champs suites aux inondations. Les autorités locales et les experts de la sécurité alimentaire redoutent que cette catastrophe ne plonge ces villages dans une situation d’insécurité alimentaire si aucune action n’est entreprise.

Territoire de Fizi

Depuis mars 2022, plus de 27 000 personnes déplacées n’ont pas accès à l’assistance humanitaire dans la localité de Kazimia. Cette localité accueille constamment les personnes fuyant des violences dans les Hauts et Moyens- Plateaux de Fizi. Celles-ci sont confrontées à d’importants besoins humanitaires, notamment en abris, eau potable, santé, nutrition, protection, éducation, sécurité alimentaire, selon les informations préliminaires de la mission inter- organisations conduite par OCHA, du 8 au 11 juillet. La persistance des incidents sécuritaires contre les travailleurs humanitaires empêche ces derniers à s’y rendre. Depuis le début de l’année, des individus armés ont enlevé six travailleurs humanitaires dans la région.