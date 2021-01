RD Congo : Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu, 05 janvier 2021

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 28 décembre 2020 au 03 janvier 2021

FAITS SAILLANTS

10.000 nouveaux déplacés sont arrivés dans la ville de Beni suite aux affrontements entre groupes armés à Loselose dans la zone de santé de Mutwanga

45 civils tués et plusieurs autres enlevés par des éléments armés à Eringeti, Loselose et Nzenga dans le territoire de Beni

Reprise des affrontements entre groupes armés dans le territoire de Walikale et Lubero suivi de déplacements de population vers les territoires de Rutshuru et Lubero

Trois premiers cas de Covid-19 enregistrés dans la zone de santé de Kamango

APERÇU DE LA SITUATION

1. Territoire de Beni

Le contexte général est toujours volatile dans la zone de santé de Mutwanga, à l’Est du territoire de Beni entre le 28 et 31 décembre 2020 dans les localités de Loselose, Ntoma, Hululu et TCB. De violents affrontements ont opposé des groupes armés aux FARDC. On rapporte environ 45 civils tués, des personnes enlevées, des pillages et incendies de maison. Lors de l’occupation de ces localités, La zone, riche en ressources naturelles, est le terrain de tensions récurrentes entre la population locale et les forces de sécurité. Des cas de justice populaire dans la zone de santé de Mutwanga ont été également rapportés. Dix personnes en ont été victimes dont 6 militaires des FARDC assimilés à des présumés ADF, à Lume, Mutwanga, Bulongo, Rugetsi, et Miyende. Selon certaines sources locales, plusieurs localités des zones de santé de Mutwanga dont Ntoma, Mwenda, TCB, Bulongo, Lohulo, Mutwanga et de Kamango sont sous la menace des violences des présumés ADF au vu leur forte présence dans ces zones.

2. Territoire de Masisi

Depuis les deux dernières semaines, une accalmie règne dans certaines localités anciennement affectées par les affrontements notamment, Loashi, Bonde, Bukombo. Ceci a permis le retour de plus de 11 825 personnes dont 6 825 personnes accueillies à Masisi centre selon les autorités locales et des sources humanitaires. Ce retour ne traduit pas une amélioration durable de la situation car plusieurs facteurs risquent d’occasionner la reprise des violences et contraindre ces retournés et d’autres personnes à un nouveau déplacement.

3. Santé

Le 28 décembre 2020, la zone de santé de Kamango jusqu’alors épargnée, territoire de Beni, a enregistré trois cas de Covid-19, les premiers depuis la déclaration de la pandémie de Covid-19 en RDC en mars. Au 27 décembre 2020, la province du Nord-Kivu totalisait 1 262 cas confirmés.

4. Mouvements de population

Présence d’environ 2300 nouveaux ménages déplacés dans le groupement Kanyabayonga en territoire de Rutshuru :

Des sources proches de la société civile et des mouvements associatifs de Bwito rapportent l’arrivée d’environ 11 615 nouveaux déplacés, dans plusieurs localités du groupement de Kanyabayonga, dans la chefferie de Bwit, en territoire de Rutshuru dont Lusogha, Mirangi, Birundule, Kyaghala, et Iyobora. Ces chiffres pourront être confirmés par une évaluation car les mouvements ne se sont pas encore stabilisés.

Ces déplacés ont fui de récents affrontements intervenus le 1er janvier 2021 entre des groupes armés dans plusieurs villages du groupement d’Ikobo en territoire de Walikale, notamment les villages de Bukumbirwa, Buleusa et Kateku.

Environ 10 000 nouveaux déplacés dans la ville de Beni :

Plus de 10.000 ménages se sont nouvellement déplacés dans les quatre communes (Bungulu, Mulekera, Ruwenzori et Beu) de Beni, entre le 25 et le 30 décembre 2020, pour échapper aux violences armées à Nzenga, Mutwanga, Loselose et Bulongo, dans la zone de santé de Mutwanga, à l’Est du territoire de Beni. Près de 99% de ces déplacés vivent dans des familles d’accueil. Une évaluation rapide multisectorielle, dirigée par le sous-cluster territorial de Protection de Beni-Lubero, a été planifiée pour le 6 janvier.