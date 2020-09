RD Congo : Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu 7 septembre 2020

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 25 août au 07 septembre 2020.

FAITS SAILLANTS

• La population civile continue d’être victime de violentes attaques portant atteinte à leur protection dans le territoire de Beni

• Plus de 6 000 personnes sont nouvellement déplacées internes dans le territoire de Rutshuru

APERÇU DE LA SITUATION

La population du territoire de Beni continue de subir les conséquences des violentes attaques perpétrées par des hommes armés. Plus d’une quinzaine d’incursions des hommes armés ont affecté plusieurs villages des zones de santé de Oicha et Mutwanga, entre le 24 août et le 6 septembre 2020.

Une trentaine de civils ont été tués et d’autres portés disparus, tandis que les biens des habitants ont été pillés et une dizaine de maisons incendiées.

Plus de 3 700 personnes se sont déplacées de leurs villages vers le centre de Mamove au lendemain d’une attaque, le 25 août 2020.

Dans le territoire de Rutshuru, les affrontements entre les acteurs armés ont repris, depuis le 24 août. Ces combats qui se déroulent dans les groupements de Bukombo et de Binza ont entraîné le déplacement forcé de plus de 6 000 personnes vers le centre de Bukombo. Ces personnes sont hébergées dans des familles d’accueil, ainsi que dans des infrastructures sociales et religieuses telles que l’hôpital général, des écoles et des églises.

Elles ont abandonné tous leurs biens au moment de leur fuite et se trouvent aujourd’hui dans un état de vulnérabilité extrême. Une partie d’entre-elles sont d’anciennes personnes déplacées internes retournées dans leurs villages au cours des deux derniers mois.