RD Congo : Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu, 22 juin 2021

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1 au 21 juin 2021.

FAITS SAILLANTS

• Persistance des violences armées dans le territoire de Masisi

• Regain de tensions entre des groupes armés dans le territoire de Walikale

• Poursuite des attaques contre les populations civiles dans le territoire de Beni

APERÇU DE LA SITUATION

• Persistance des violences armées dans le territoire de Masisi

La situation sécuritaire s’est détériorée au courant de la première quinzaine de juin dans le territoire de Masisi. Onze civils ont été tués lors de nouveaux affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé le 10 juin dans plusieurs villages du groupement Bapfuna situé sur l’axe Masisi centre - Nyabiondo. Plus de 3 400 personnes qui ont été contraintes au déplacement suite aux combats, ne sont encore rentrés chez elles, redoutant de nouveaux heurts selon l’ONG Intersos. Ces déplacés se sont dirigés vers Mukohwa, Loashi, Buhangala, Bukombo et Lushebere dans les familles d’accueil et les centres collectifs (églises, écoles) ainsi que dans le site des déplacés de Bukombo.

La situation demeure vive dans la région, faisant craindre une extension des combats vers d’autres localités où des déplacés se sont réfugiés. Plus de 13 écoles ne fonctionnent plus dans le groupement Bapfuna affectant ainsi la scolarité d’environ 1 750 enfants qui sont obligés de s’éloigner de leurs milieux scolaires. Les acteurs humanitaires redoutent le risque de recrutement et d’utilisation de ces enfants par les groupes armés. Cette situation est similaire dans le groupement Bashali Mokoto où depuis le 25 mai, le regain de violences continue d’affecter les civils après trois semaines d’accalmie. 35 200 personnes se sont déplacées depuis le début cette année jusqu’au 30 avril dans le territoire de Masisi, selon la commission mouvement de populations (CMP).

• Poursuite des attaques contre les populations civiles dans le territoire de Beni

Selon l’ONG Intersos, plus de 530 ménages se sont déplacés vers les localités de Kalunguta, Kabasha et Maboya, sur l’axe Beni-Butembo suite à des affrontements armés du 7 juin 2021 entre un groupe armé et les présumés ADF dans les localités de Lisasa et Kanyihunga, dans la zone de santé de Kalunguta, au Sud du territoire de Beni.

Le 8 juin 2021, 15 corps des civils tués par des présumés ADF ont été découverts dans la brousse de Samboko-tchanitchani, à environ 10 Km de Mayi Moya, en zone de santé d’Oïcha, au Nord-Ouest du territoire de Beni. Ces civils étaient tués dans leurs champs par des présumés ADF, qui venaient d’assassiner deux autres civils au cours de l’attaque du village Mutuehi, non loin de Samboko et de Mayi Moya, le 6 juin 2021. Selon la société civile locale, des présumés ADF ont tué au moins 77 personnes depuis début mai.

Par ailleurs, une accalmie relative observée dans la zone de santé de Mutwanga, à l’est du territoire de Beni a permis le retour de plus de 4 900 ménages dans leurs villages, selon la société civile locale. Ces ménages proviennent essentiellement de la ville de Beni, Kasindi et Butembo où ils s’étaient déplacés depuis plus de cinq (5) mois, selon les autorités locales. Ce mouvement de retour serait aussi dû aux conditions de vies difficiles dans les zones de déplacements.

Malgré l’accalmie notée durant la dernière semaine de la période en revue, l’accès humanitaire reste un défi sur l’axe Beni-Kasindi, les Nord-Ouest et Nord-Est de la zone de santé de Oïcha, toujours sous menace de présumés ADF.

• Regain des tensions entre des groupes armés à Walikale

De nouveaux déplacement des populations dont les chiffres ne sont pas disponibles ont été rapportés en brousse suite aux affrontements entre deux groupes armés le 9 juin dans le groupement d’Ihana. La veille, d’autres combats entre des groupes armés rivaux avaient été rapportés à Oninga dans le groupement d’Usala. Le regain des tensions entre des groupes armés est à la base des plusieurs violations de droits humains à Walikale ainsi que des nombreux déplacements des populations. Depuis mai dernier, environ 10 960 ménages sont déplacés dans le territoire de Walikale, selon les acteurs humanitaires locaux.